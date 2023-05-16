Одиннадцатиклассники Казахстана пожаловались, что могут остаться без выпускного. Такая рассылка распространилась в мессенджерах. В Министерстве просвещения прокомментировали информацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В редакцию обратились 11-классники Шымкента. По их словам, в этом году им отменили празднование последнего звонка после жалобы одного из родителей на непосильные расходы. По словам школьников, на жалобу родителя в Управлении образования Шымкента ответили сразу же, запретив всем ученикам отмечать долгожданное событие.

Руководитель Управления образования города Жанат Тажиева опубликовала пост у себя на странице в Facebook. В посте она поставила вопрос об отмене выпускных, ссылаясь на значительные траты.

"Жалобы продолжают поступать. Родители забронировали дорогие машины, воздушные шары, платные вертолеты и даже дачи. Какой в этом смысл? Все говорят, что это ради их ребенка. Что это за настроение? А кто ответит за безопасность детей? Думаю, пришло время для урока... Воспоминания о счастливых школьных моментах и времени, проведенном с учителями. Разве это не тоже отличное воспитание?" - задалась вопросом руководитель Управления образования города.

Кроме того, в Казахстане завирусилась рассылка о том, что в школах запрещены торжественные линейки в честь окончания учебного года и празднования любого формата.

Отвечая на вопрос корреспондента на брифинге СЦК, первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова встала на защиту школьников, отметив, что ведомство полностью поддерживает все школьные традиции по проведению последних звонков.

"Традиционно и в прошлые годы, и всегда по проведению мероприятий организация образования сама принимала решение. В этом году такой же подход остается. Конечно же, родители вопросы задают, поэтому Управление образования уже ответило им. Но в целом сейчас официальная позиция такая: мы поддерживаем традиции, которые проводятся в школах. Поэтому тот формат, который был и ранее, он сохраняется. С учетом всех мер, которые должны применяться в таких случаях", - прокомментировала Каринова.

Тем не менее Каринова попросила учитывать мнение каждого родителя и ребенка.

"Есть один родитель, и есть все родители в классе. Поэтому в классе решение принимается сообща, родительскими комитетами. Любое мнение родителя - его нужно обсудить. Поэтому эти обсуждения должны проводиться в самих классах - дети должны участвовать, родители должны участвовать. И школа, естественно. И принимать согласованное решение. О проведении школьных мероприятий принимается самой школой, если это выпускной, то с учетом мнения родителей, с учетом самих выпускников", - добавила Шолпан Каринова.