Штрафы за ребенка на заднем сиденье без удерживающего кресла
Lamka
16 мая 2023, 09:25
Добрый день. Хочу всех предупредить (прежде всего родителей с детьми), что (по словам полицейских) проходит профилактическое мероприятие на дороге.
Могут ехать за вашей машиной 3-4 улицы, фиксируют, что ребенок сидит позади (например, привстанет), фиксируют это на видеорегистратор и выписывают штраф 8000, как говорят, нет предупреждения, сразу штраф.
По такой логике можно около любой школы остановиться и штрафовать всех подряд.
Будьте бдительны, пристёгивайте своего ребёнка или используйте кресло. Хотя, кто повзрослее, может и сам отстегнуться.
Лично за моей машиной ехали 4 перекрестка. чтобы зафиксировать, как ребенок встанет с сидения. Ну что ж, виноват, буду пристёгивать.
Всем добра.
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