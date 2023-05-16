16 мая 2023, 09:25

Добрый день. Хочу всех предупредить (прежде всего родителей с детьми), что (по словам полицейских) проходит профилактическое мероприятие на дороге.

Могут ехать за вашей машиной 3-4 улицы, фиксируют, что ребенок сидит позади (например, привстанет), фиксируют это на видеорегистратор и выписывают штраф 8000, как говорят, нет предупреждения, сразу штраф.

По такой логике можно около любой школы остановиться и штрафовать всех подряд.

Будьте бдительны, пристёгивайте своего ребёнка или используйте кресло. Хотя, кто повзрослее, может и сам отстегнуться.

Лично за моей машиной ехали 4 перекрестка. чтобы зафиксировать, как ребенок встанет с сидения. Ну что ж, виноват, буду пристёгивать.

Всем добра.