После прошедших в Алматы первых двух матчей финального противостояния чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2022/2023 между многократным чемпионом страны местным «Кайратом» и рудненским «Аятом» счет в серии был равным - 1:1.

В двух домашних матчах финала Азат Валиуллин отличился лишь один раз / Фото instagram.com/afckairat

Старт финальной серии прошел в упорной борьбе, и в обоих поединках дело дошло до овертайма. Основное время первой встречи завершилось со счетом 4:4, а в овертайме удача сопутствовала «Кайрату» - 6:4, а во втором поединке после счета 3:3 в основное время «Аят» забил три безответых гола в овертайме - 6:3.

Продолжение финальной серии до трех побед одной из команд состоялось в Рудном на паркете «Аят Арены».

В первой игре командам долго не удавалось поразить ворота соперника. Первыми сделали это гости, в составе которых на 16-й минуте отличился Дуглас Жуниор. Через минуту Луан Марсело восстановил равновесие, но вскоре Даурен Турсагулов вновь вывел «Кайрат» вперед.

На пятой минуте второго тайма Дуглас упрочил преимущество алматинского клуба, оформив дубль, а еще через четыре минуты он же стал автором хет-трика, забив четвертый гол в ворота «Аята». В середине тайма дубль оформил и Турсагулов, поставив таким образом точку в матче и зафиксировав второе поражение в серии рудничан - 1:5 (1:2).

Второй матч очень здорово начали хозяева паркета, и уже к 4-й минуте вели со счетом 2:0. Причем автором обоих забитых мячей стал Луан Марсело. Но до перерыва «Кайрат» не только отыгрался, а уже и сам повел в счете с преимуществом в два мяча. Дважды отличился в составе гостей Дуглас и по одному разу - Алешандре Диего и Альберт Акбаликов.

На третьей минуте второго тайма Азат Валиуллин вернул интригу в матч, сократив разрыв в счете до минимума - 3:4. Но уже через минуту вновь увеличил отрыв алматинского клуба Дуглас, оформивший хет-трик. Луан Марсело ответил на это в середине тайма своим хет-триком, и снова вопрос о победителе матча был отложен. На 38-й минуте вначале Дуглас, а затем Луан Марсело оформили покеры, сохранив интригу в противостоянии - 5:6, которая продолжилась до финальной сирены, возвестившей о третьей победе в серии «Кайрата», ставшего 20-кратным чемпионом Казахстана по футзалу.

Награждение игроков «Аята» серебряными медалями чемпионата Казахстана по футзалу / Фото instagram.com/mfc_ayat_official

На счету «Аята» серебряные медали и, как и у алматинцев, путевка в Лигу чемпионов УЕФА по футзалу, где он будет представлять Казахстан в третий раз - рудничане в 2019 году с первой попытки дошли до Элитного раунда этого еврокубка, а в прошлом году выступили в основном раунде.

20-картному чемпиону Казахстана по футзалу «Кайрату» нелегко пришлось во втором матче в Рудном с «Аятом» / Фото instagram.com/afckairat

В проходящем параллельно противостоянии за третье место между «Актобе» и «Атырау» счет в серии пока равный - 2:2. В Актобе хозяева в упорной борьбе выиграли со счетом 4:3 в первом матче, а затем уступили во втором в серии пенальти - 1:1 (4:5). В Атырау серия продолжилась гостевой победой «Актобе» - 3:2, после чего победы добились хозяева - 2:1. А обладатель бронзовых медалей определится по результатам пятого матча, который пройдет в Актобе.