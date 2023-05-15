24 обращения об открытых колодцах в Костанае зарегистрировали на прошлой неделе в службе iKomek. Об этом сегодня, 15 мая, на аппаратном совещании сообщил аким города Марат ЖУНДУБАЕВ. Он несколько раз повторил, что открытые колодцы - "бич нашего общества".

- В презентации показаны только несколько фотографий из обращений костанайцев! - эмоционально высказался Жундубаев. - Посмотрите - кто-то уже баллон положил, кто-то ограждение из веток сделал. Это очень опасно! Мы об этом говорим, говорим и не можем принять меры. Мы люки меняем, что с ними происходит? У нас то женщина упадет, то машине колесо оторвет. Нужно меры принять, приглашайте "Костанай-Су", КТЭК, полицию. Если люки воруют, давайте будем менять на другие. Вы же их заварить не можете, к сожалению. Наверное, есть какие-то методы.

Подчиненные сообщили, что есть люки с замками, но они очень дорогие.

- Какая разница - мы тратим деньги, а их воруют, - отреагировал аким. - Я не знаю, ну придумайте что-то - замки поставьте, на цепь сажайте... У нас постоянно эта проблема.

Аким спросил, сколько похитителей крышек люков поймала полиция. И.о . начальника УП Костаная Марат САХРАТОВ ответил - пока не удалось поймать ни одного.

- Проблема в том, что эти преступления происходят в ночное время и практически не раскрываются, - пояснил он. - Мы провели работу с теми, кто принимает металлолом. Они не принимают даже разбитые люки.

- Это же государственное имущество, а оно уходит налево и направо, - отметил Жундубаев. - Тогда предложите не металлические люки, которые никуда не будут нужны. Из каких-то других, альтернативных материалов.

Аким Костаная отметил, что открытые люки и колодцы "в летнем топе проблем" по количеству обращений костанайцев в iKomek.

Фото Георгия ГОВОРОВА