15 мая 2023, 14:20

Мы живем в самой лучшей стране на свете, и все остальные страны нам завидуют.

Это мы гордимся великим национальным языком и не знаем, какой у него алфавит.

Это в наших домах хранятся листовки "За Назарбаева", хотя мы все "За Токаева".

Это у нас призеры олимпиады взращены в Китае, России и Кении, и только мы знаем? как они любят нашу Родину.

Это Черчесов тренирует венгерский футбольный клуб, потому что "Тобол" создан не для победы, а для освоения бюджета.

Это мы, чтобы ПКСК не воровали деньги все сразу, создаем ОСИ, чтобы воровали больше, но по чуть-чуть.

Это мы поём песни про Жер-Ана (мать Земля), и не любим, когда вся обувь, машины и дороги в ней.

Это у нас рубят деревья, чтобы город стал зеленее.

Это мы даём названия брусчатке, лавочкам и бордюрам в честь акимов Шукеева, Кулагина и Архимеда, потому что после их ухода всё на замену.

Это у нас, чтобы заменить одну лампочку, весь день освещается целый проспект, а ночью всё выключают.

Это наши заводы производят машин больше, чем какой-то АВТОВАЗ.

Это мы помогаем сельхознику развиваться, завозя дешевое зерно из России, чтобы он не борзел.

Это мы, чтобы зимой дома стало теплее, кочегарим так, что дети и взрослые получают ожоги от горячей воды.

Мы хотим, чтобы зимой не было скользко, и жалуемся на то, что грязно.

Только мы говорим, что мы можем жить как в Дубае, а живём как в Казахстане, потому что наш Хан в подмётки не годится их Шейху.

Иностранцы завистливо говорят Казакистан, а мы, не зная этимологии слова, говорим Казахстан, забывая, что он наш, а не Назарбаева и Токаева.