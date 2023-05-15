После двух домашних игр матч девятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» проводил в Кызылорде против местного «Кайсара».

Ивану Коновалову не удалось сохранить ворота «Тобола» в неприкосновенности / Скриншот трансляции

До этого тура, прошедшего в память о талантливом журналисте и известном футбольном комментаторе Амангельды Сейтхане, команды одержали по три победы. «Тобол», выиграв три стартовых матча, в пяти последующих набрал всего два очка и располагался на шестой строчке в турнирной таблице. Вернувшийся же в Премьер-лигу спустя год «Кайсар», пройдя без побед три первых тура, разыгрался и, отставая от костанайского клуба на одно очко, занимал десятое место. Всего соперники провели между собой до этого чемпионата 49 игр, в которых двойной перевес по победам имел «Тобол», выигравший 22 встречи у кызылординцев и сыграв 16 матчей вничью, забив при этом 68 голов и пропустив 49. А вот в 25-ти сыгранных матчах в Кызылорде команды имели равные показатели, одержав по восемь побед и девять встреч завершив вничью. При этом хозяева имели незначительный перевес по забитым мячам - 36:32.

Главный тренер «Тобола» Милич Чурчич на поле стадиона имени Муратбаева выпустил голкипера Ивана Коновалова, защитников Бояна Младовича и Ивана Рогача, Александра Марочкина и Альберта Габараева, полузащитников Серикжана Мужикова (к), Самата Жарынбетова и Йована Илича, а также нападающих Мильяна Вукадиновича, Игоря Сергеева и Ислама Чеснокова.

Встреча началась с активного прессинга гостей, боровшихся за мяч с хозяевами даже на их половине поля. После одного из таких отборов мяча на 6-й минуте костанайцы заработали угловой удар на левом фланге, а его розыгрыш завершился ударом Илича, пробившего головой выше ворот. На 9-й минуте после контратаки хозяев по левому краю Куаныш Калмуратов сделал от бровки подачу во вратарскую площадку, на которую откликнулся Бен Азиз Загре, но Коновалов кулаками выбил мяч буквально с головы защитника из Буркина Фасо, а после быстрого ответного выпада Сергеев пробил по центру, но его удар заблокировали защитники.

По-настоящему опасных моментов у ворот «Кайсара» возникало мало / Скриншот трансляции

Через три минуты Илич перехватил мяч на правом краю половины поля актауского клуба, сместился в центр и сделал передачу бежавшему левее Вукадиновичу, который, не входя в штрафную площадь, пробил низом в левый угол, но российский голкипер хозяев Степан Сикач в падении отбил мяч. На исходе 14-й минуты опасный момент возник у ворот «Тобола», когда Калмуратов слева сделал подачу в центр Бакдаулету Зулфыкарову, а тот головой с линии штрафной площади скинул мяч под удар в центр штрафной площади Дидару Жалмукану, который пробил с ходу из района 11-метровой отметки, но вышедший навстречу Коновалов отбил мяч. Однако тот остался у хозяев, продолживших атаковать, и вскоре с той же точки головой по воротам пробил Зулфыкаров. На этот раз голкипер «Тобола» в падении перед собой забрал мяч.

Аналогичный удар по воротам «Каспия» в середине тайма после подачи Мужикова с левого края нанес Чесноков, но мяч пролетел над перекладиной. Следующие двадцать минут игры прошли в обоюдных атаках команд, но без ударов по воротам. Не получилось пробить по воротам у гостей и при розыгрыше штрафного удара на 43-й минуте, когда бразильский защитник Жоао Педро Оливейра недалеко от правого угла своей штрафной площади сбил с ног бежавшего с мячом Чеснокова. Так и не открыв счета, команды ушли на перерыв.

В начале второго тайма вновь немного активнее были гости, заработавшие через пять минут после возобновления игры два подряд угловых удара на левом краю атаки, но их розыгрыши обострения у ворот не принесли. Опасно стало у ворот хозяев через три минуты, когда во время очередной атаки «Тобола» Мужиков сделал передачу на правый край штрафной площади, где открылся Чесноков, но мяч после его удара в дальний угол пролетел мимо ворот. А еще через две минуты актаусцы открыли счет после подачи с левого края на дальнюю половину штрафной площади, откуда Жоао Педро Оливейра в высоком прыжке головой скинул мяч черногорскому полузащитнику Горану Милойко, который в касание перевел его налево открывшемуся там украинскому защитнику Виталию Приндете, а тот с разворота с ходу неотразимо пробил в дальний угол ворот.

Воодушевленные хозяева на 58-й минуте провели атаку по центру и заработали штрафной удар метрах в 25-ти от ворот, и мяч после удара белорусского полузащитника Дмитрия Бородина попал в голову Рогачу, которому потребовалась помощь бригады медиков команды. Еще ближе к воротам заработали штрафной удар на 62-й минуте гости, в составе которых перед его розыгрышем произошла тройная замена - вместо Вукадиновича, Чеснокова и Жарынбетова на поле вышли Жаслан Жумашев, Рамазан Оразов и Асмир Сульич. А при розыгрыше стандарта Мужиков пробил над левым верхним углом ворот. На 66-й минуте во время атаки «Тобола» по правому краю Сульич сделал подачу на дальний угол вратарской площадки на Жумашева, но тот в борьбе с Василием Совпелем не дотянулся головой до мяча, который попал в руку белорусскому полузащитнику, выбившему его потом из штрафной площади. Однако свисток арбитра встречи Эльвиры Нурмустафиной из Темиртау в этом эпизоде промолчал.

Произведенные в составе костанайского клуба еще две замены, когда на 70-й минуте вместо Мужикова, отдавшего капитанскую повязку Марочкину, вышел Серж Дебле и на 85-й минуте Сергеева заменил Павел Киреенко, особых изменений в игру гостей не внесли. А самый опасный момент у ворот «Кайсара» возник лишь на 89-й минуте после прохода по левому краю Сульича и прострела Жумашева, на который не успел у дальней штанги Киреенко. Проведя почти все шесть дополнительных минут на половине поля соперника, «Тобол» так и не сумел отыграться, продлив свою безвыигрышную серию до шести матчей.

Главный тренер Тобола Милич ЧУРЧИЧ отметил - несмотря на поражение, команда провела хорошую игру:

- Жалко, конечно, что такой результат. Команда много владела мячом, но в последних матчах при хорошей игре не хватает концентрации при завершении атак - это наша проблема. Возможно этому мешают излишние эмоции на поле. Будем готовиться к кубковому матчу, который будет уже через три дня.

После четвертого поражения «Тобол» опустился на девятую строчку в турнирной таблице, по-прежнему имея в активе 11 очков. А лидирует в чемпионате «Кызылжар», переигравший в этом туре оставшегося на десятом месте с 10-ю очками «Жетысу» - 1:0 и. Столько же очков у «Астаны», которая после победы в Шымкенте с минимальным счетом над аутсайдером чемпионата «Махтааралом» не смогла переиграть в номинально гостевом матче в столице «Окжетпес» - 0:0. Два очка уступает лидерам закрепившийся на третьем месте после гостевой победы над «Мактааралом» «Ордабасы» (2:1). Одержав волевую победу в Алматы над «Актобе» со счетом 2:1 на четвертое место поднялся «Кайрат», набравший 18 очков и обошедший в турнирной таблице клуб из Актобе, у которого на одно очко меньше. Далее идут «Атырау» (14 очков), выигравший дома у «Шахтера» (2:1), оставшегося на 11-м месте в 8-ю очками и «Кайсар» (13 очков). Опережает «Тобол» и набравший, как и костанайский клуб 11 очков, «Окжетпес». В зоне вылета остался «Аксу» (4 очка), уступивший на своем поле опережающему теперь его на четыре очка «Каспию» (0:1).

Матчи десятого тура пройдут в субботу и воскресенье, 20 и 21 мая. «Тобол» во второй игровой день тура примет на своем поле «Махтаарал». А 17 мая пройдут первые матчи 1/4 финала Кубка РК, в котором «Тобол» играет с «Шахтером». Еще три четвертьфинальные пары составили «Астана» и «Туран», «Ордабасы» и «Кызылжар», «Атырау» и «Кайрат».