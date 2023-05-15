Посмотреть творение режиссеров и сценаристов Арыстана УТБАЕВА (также известен как рэпер Arystan Kostanay) и Нелли ЖУЛАМАНОВОЙ в развлекательный центр "Седьмой континент" пришли около 30 человек - в основном родные, друзья и знакомые создателей фильма и актеров.

"Головолов" - первый детективный фильм, снятый и созданный костанайцами. Роли исполняли музыканты, ведущие праздников, актеры Русского драмтеатра.

По сюжету двое следователей расследуют громкое дело о жестоких убийствах. Одного из следователей - Баху - сыграл сам Арыстан. В роли главного злодея - скульптор Егор Кислицин.

Арыстан Утбаев сыграл следователя Баху

Егор Кислицын в роли хирурга

Место действия - Костанай, например, одна из сцен проходит на территории железнодорожного вокзала.

Как отмечают авторы, в фильме открытый финал и зрители сами додумывают, что будет дальше. Впрочем, они не раскрывают секрет, будет ли продолжение.

Роли в фильме исполняли костанайские музыканты, ведущие мероприятий и актеры Русского драмтеатра

Фильм рассчитан на зрителей старше 18 лет, в нем много нецензурной лексики, сцены насилия, курения сигарет и кальяна, распития спиртных напитков.

Отзывы зрителей

- В фильме снимался мой знакомый - Олег, - рассказал "НГ" Манас МИЗАМБАЕВ. - У него эпизодическая роль - садился в машину и выходил из нее. О премьере узнал от Олега, поэтому пришел и позвал друзей. Необычный фильм - смесь арт-хауса и документалки про мой город. Очень противоречивый. Он начинается, как детектив, и одновременно нам хотят показать переживания самого маньяка. Очень сильно портил впечатление фоновый звук, но в целом фильм мне понравился. Я бы сказал, что он намного круче многих российских фильмов, которые показывают в наших кинотеатрах. Мне он напомнил "Машинист" с Кристианом Бейлом. Я хочу, чтобы наше независимое кино развивалось, ведь когда у тебя нет преград, ты можешь творить то, что ты хочешь!

- Я вообще не ожидала, что мне это настолько понравится! Фильм оправдал мои ожидания, очень необычно для нашего города. Я не ценитель искусства и кино, но просто как зритель скажу, что это достойный фильм, - поделилась Ирина. - О премьере узнала в Instagram, практически все актеры и режиссеры - мои знакомые. Они все очень талантливые, даже в эпизодических ролях сыграли хорошо. Думаю, главная проблема для фильма сейчас - нет возможности показать его более широкому кругу зрителей. Было бы круто показать в кинотеатрах, конечно, для категории 18+.

История создания

Идея создания фильма появилась около года назад, причем изначально хотели снять комедию, так как казахстанская публика очень полюбила этот жанр.

Арыстан Утбаев и Нелли Жуламанова

- Арыстан познакомился с Егором Кислициным, это наш третий организатор, он нам предоставил для съемок свою мастерскую, оттуда зритель может увидеть шикарные кадры, - рассказала Нелли Жуламанова. - Когда мы говорили с Егором, то подумали о том, что сам скульптор - это очень интересный персонаж. Многие представляют скульпторов и художников как нечто чудесное, воодушевленнное и доброе, а мы решили показать другую сторону персонажа. Ведь о многих талантливых людях говорят, что у них есть "своя птичка".

Общение между режиссерами и актерами в основном проходило через звонки и общение в WhatsApp, планы постоянно менялись.

- Мы снимали фильм впервые и был огромный актерский состав, мы пережили много всего, - продолжает Нелли. - Актеры - это такие люди, что сегодня они могут принять участие в съемках, а завтра нет. По разным причинам. Но в итоге у нас получился такой фильм. И мы понимаем по отзывам, что людям это зашло и понравилось. Ну и, конечно, нам тоже. Фильм мы снимали своими силами, технику предоставила студия "Sclass Studio", подключились творческие люди из Костаная. Сценарий постоянно корректировали. Не считаем, что мы профессионалы в съемке, но мы дерзнули! Актеров мы отбирали, чтобы человек даже внешним видом подходил на роль. Опять же, они все не профессионалы, и даже актеры драмтеатра далеки от съемок в кино, они все прошли сложный этап. Мы подбирали на фильм "маньячных" личностей и, как нам кажется, они туда очень залетели. Мы год снимали фильм, и сегодня, пересматривая весь отснятый материал, я понимаю, что все так, как оно должно быть.

Арыстан отмечает, что это первый в истории Костаная художественный авторский фильм.

- Мы пересмотрели много фильмов в жанре детектив, так как нам это самим интересно, - говорит Нелли Жуламанова. - Но у нас не было ничего перенято с других фильмов, ни одного кадра - это абсолютно авторский материал. И лично я этим горжусь.

Арыстан пояснил - проблема со звуком возникла, потому что он идет из камеры. У команды не было специального оборудования - "удочки" с микрофоном, петличек. Не было и студийной озвучки.

Про мат, сцены курения и насилия

- В казахстанском сериале "5:32" (детективный сериал 2021 года про расследование дел о маньяках, орудовавших в 90-х - "НГ") тоже присутствует сленг, но, что у них, что у нас, он там не мешает. Либо ты насыщаешься этим материалом, либо это не твое, - говорит Нелли. - Мы, кстати, вдохновлялись этим сериалом, потому что это наши, казахстанцы, и съемочная группа также не профессионалы. Это режиссеры-любители, которые так же не побоялись данного формата. Но мы отличаемся от них - у нас не сериал, потому что наш фильм закручен в нескольких героях, мы настолько заинтриговали зрителя, что он ушел от нас с непониманием, с вопросом.

- Творчество настоящее всегда отражает нашу жизнь - то, что происходит в обществе, - добавляет Арыстан. - У нас мат исходил в основном от следователей - наши полицейские живут такой жизнью, что им приходится материться. Но это все внутри кабинетов, у нас даже в фильме никто из полицейских не матерился в общественных местах. У нас в обществе есть маньяки, сумасшедшие, люди, которые убивают других. Это огромная проблема, как, например, и с курением - в нашем обществе многие курят и мы это показываем, мы хотим, чтобы человек, который видит курящего полицейского, подумал: "Я не буду курить, это не идет полицейскому".

Авторы рассказали, почему в российских и казахстанских фильмах сериалах популярна тема полицейских и бандитов.

- После развала СССР на всем постсоветском пространстве процветал бандитизм и, конечно, на нас это повлияло, - говорит Арыстан. - Я сам вырос в таком обществе, где нужно считаться с "ребятками", с братвой.

- В американских фильмах, например, там все слащаво и красиво, там есть супергерои, но у нас тут настоящая жизнь. И вот по факту - кто такие супергерои? У нас это полицейские, маленькие герои, которые зачастую остаются за кадром, - поясняет Нелли. - Они не идеальны, мы старались показать их такими, какие они есть, чтобы люди больше их уважали.

Авторы искали статьи в СМИ о маньяках в Костанае.

- В фильме большая смысловая нагрузка на образ маньяка, - отмечает Жуламанова. - И семейная травма в малом возрасте оказала огромный эффект на данного персонажа. Мы стараемся показать, какой путь проделали герои фильма, что на них повлияло. Хирург у нас отсидел, про него и скульптора вообще можно делать отдельные истории.

В фильме использован в основном авторский саундтрек.

- Я обращался к костанайским музыкантам, взрослым, молодым, начинающим и продолжающим, мы говорили всем, что снимаем фильм, что нам нужна их самобытная музыка. Многие откликнулись, но за этот год ребята не успели. Поэтому мы поставили в качестве саундтрека мои треки, - рассказал Арыстан. - Я давно занимаюсь музыкой и у меня есть очень большой багаж творчества - именно как Arystan Kostanay. Каждый саундтрек подходит к картинке по словам, по сюжету. Музыка не просто подобрана "а ля красиво", она подобрана с моральной точки зрения - в песнях поется про Костанай, и это действительно мощный саундтрек.

Бюджет фильма

- Бюджет фильма - ноль тенге! Не учитывая мелочей вроде проездов, покупки вещей. Весь наш бюджет - это наши актеры, мы сами , - отмечает Утбаев. - Вообще трудности с фильмом у нас были с первого дня: в съекмках, в монтаже, в поиске локаций.

Нелли добавила, что финансовой поддержки от местных властей не было.

- Да, акимат, как мог, поддержал, но он не распоряжается деньгами. Я думаю, если бы нас поддержали какие-то костанайские дяденьки, которые любят свой город, этот фильм был бы еще круче, - считает Арыстан. - Мы разговаривали о показе в кинотеатре Arman Kostanay, но так как у нас нет прокатной лицензии, они не могут пока что показать наш фильм. Могут предоставить зал, но лишь единожды. Мы также не хотим мешать свой фильм с другими премьерами, ведь фокус зрителя может рассеяться, потому делали акцент на тех, кто ценит и любит наше творчество.

В скором времени фильм обещают разместить на на YouTube.

Фото Андрея СКИБЫ