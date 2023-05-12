По прогнозам синоптиков, в субботу, 13 мая, на севере и западе области пройдут дожди с грозами, на севере возможен град. В воскресенье, 14 мая, дождливая погода сохранится на севере области, но уже без грозового компонента. В понедельник, 15 мая, небольшой дождь прогнозируется на западе области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае грозовой дождь ожидается в субботу. В воскресенье и понедельник будет переменная облачность, без осадков.

- В субботу ночью по области будет 5-10 градусов тепла, на юге 13 градусов, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём температура будет в пределах 9-14, на юге 19 градусов. В воскресенье ночью термометры покажут 3-8 °С, на юге 11 °С, а вот на севре области прогнозируем заморозки до -2 °С. Днем столбики термометров поднимутся до отметок 10-15, на юге 20 °С. В понедельник ночью вновь ожидаем заморозки на севере до -3 °С, на юге будет 8, на остальной территории области 0-5 °С. Днем воздух прогреется до 13-18, на юге до 23 градусов.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 7-9 °С, днём 10-12 °С. В воскресенье: ночью 3-5 °С, днём 13-15 °С. В понедельник: ночью 1-3 °С, днём 16-18 °С.

Ветер ожидается в субботу восточный с переходом на северо-западный, в воскресенье и понедельник - северо-восточный. Средняя скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с.