9-летний ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на ул. Маяковского, когда на него наехал автомобиль "ВАЗ-2109". ДТП произошло вчера, 11 мая, около 13:10.

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- Медицинским освидетельствованием было установлено, что 45-летний водитель был трезвым, - сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В результате ДТП ребенок был госпитализирован в детскую городскую больницу с различными травмами.

Начато досудебное расследование по ч. 2 статьи 345 УК РК.