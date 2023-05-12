Школьника сбил автомобиль на "зебре" по ул. Маяковского в Костанае
12 мая 2023, 09:34 | Происшествия
9-летний ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на ул. Маяковского, когда на него наехал автомобиль "ВАЗ-2109". ДТП произошло вчера, 11 мая, около 13:10.
Иллюстративное фото pixabay.com
- Медицинским освидетельствованием было установлено, что 45-летний водитель был трезвым, - сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В результате ДТП ребенок был госпитализирован в детскую городскую больницу с различными травмами.
Начато досудебное расследование по ч. 2 статьи 345 УК РК.
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