У парламента и правительства нет права на следующую ошибку в этом вопросе, подчеркнул спикер сената. Новый закон по объединению собственников имущества (ОСИ) примут до конца этого года после критики главы государства, передает Informburo.kz. Об этом сообщил председатель сената Маулен Ашимбаев.

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В кулуарах парламента спикер заявил, что ОСИ недостаточно эффективно работает. Часто депутаты слышат о конфликтах среди жильцов.

"Есть нечистоплотность людей, которые в пришли к руководству ОСИ. Есть поручение президента, думаю, мы вернёмся к этому законопроекту в целом. Наверное, мы должны будем какие-то вещи изменить. Но что изменить – это надо советоваться с жильцами, общественными активистами и принимать в этот раз какую-то форму управления, которая оказалась бы эффективной. У нас нет права на следующую ошибку. Думаю, что до конца года мы должны принять закон", – сказал Маулен Ашимбаев.

В доме, где проживает сам спикер, по его словам, также присутствуют проблемы с ОСИ: конфликты среди жильцов, конкуренция и недопонимание.

В апреле президент Касым-Жомарт Токаев признал, что правительство ошиблось с введением реформы по переходу на ОСИ. Позже вице-премьер Алтай Кульгинов уточнил, что все недостатки действующей системы будут учитывать. Сейчас госорганы думают, как проработать реформу ОСИ.