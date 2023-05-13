Какой дачник не сталкивался с сорняками? Но нелегкий труд по прополке может приносить двойную пользу, прежде чем отправить в компостную кучу или на свалку то, что кажется бесполезным

Один из обязательных видов дачного труда - прополка. Как только температурные условия становятся подходящими для пробуждения и роста растений, отовсюду начинают лезть надоедливые сорняки. Если быть точными, сорняки они только для нас, ибо в природе никаких сорняков нет. Есть виды растений, конкурирующие за ресурсы в виде света, воды, органических и минеральных веществ. И так уж получается, что незаконные вселенцы осваивают эти ресурсы куда успешнее, чем те чудеса селекции, которые холим и лелеем. Поэтому без регулярного уничтожения их никак не обойтись. А хитроумные агрономы придумали разные способы борьбы с сорняками, о суровости которых говорят их названия: провокация, истощение, удушение.

Впрочем, обычный среднестатистический дачник о таких изуверствах даже не помышляет, просто берет и вырывает пришельцев с корнем. Ну вырвали, а дальше что? Нет ли чего в них полезного? Многие знакомые и давно надоевшие всем сорняки, оказывается, обладают целебными свойствами.

Гад ползучий

Самое большое раздражение у дачников вызывает, пожалуй, пырей, а конкретно пырей ползучий. Когда тянешь бесконечные цепи корневищ из почвы, так и хочется назвать его гадом ползучим. Борьба с пыреем - бесконечная история. Стоек он неимоверно. Переживает любые морозные зимы, без ущерба может выдерживать затопление более чем на месяц. Можно долго сидеть, выбирать все подземные части, но если останется хоть маленький кусочек с подземной почкой, все начнется сначала. Впрочем, выбрать все невозможно, за три года жизни пырей может проникнуть корнями на 2,5 м в глубину, не докопаешься до него. Секрет силы пырея в вегетативном размножении, хотя и семена у него тоже стойкие - сохраняют жизнеспособность 5 лет и более.

В этих корневищах вся целебная сила пырея

Кстати, в пырейном зерне на 30% больше клейковины, чем в лучшем пшеничном. Даже была идея скрестить пшеницу с пыреем, чтобы зерно было очень богато клейковиной, а сам злак многолетним. Это ж сколько можно сэкономить на посевной кампании! Группа ученых из Главного ботанического сада Академии наук СССР усердно работала над созданием такого гибрида, но так и не достигла успеха. Ситуация получалась, как в сказке про дудочку и кувшинчик. Если зерен в колосьях много, тогда корневища отмирают за зиму, а если упор делать на корневища (то есть многолетность), тогда зерна совсем мало. В общем, хоть гибрид и был создан, даже получил название «трититригия», перспектив это чудо селекции не имеет. Сами ученые ели хлеб из муки трититригии и описывали его вкус как изумительный, но нам, обычным людям, его никогда попробовать не удастся, у нас на повестке - вечная борьба с пыреем.

Однако выкопанные непосильным трудом корневища - вполне себе лекарственное сырье. Их только надо очистить от земли и высушить. Богатое содержание в корневищах сапонинов предопределяет их отхаркивающее и муколитическое действие. То есть можно смело применять пырейный отвар, чтобы знатно прочистить бронхи. Впрочем, не только бронхи прочищают пыреем, учитывая мочегонное и противовоспалительное действие пырея. Издавна в Восточной Европе пыреем лечили цистит, пиелит и возникающий при циррозе печени асцит. Сам цирроз, конечно, неподвластен травам, но облегчение состояния тоже немаловажно для больного. И довольно распространенная подагра, мучающая почти 3% населения по миру, тоже немного отступает перед силой пырея.

Правда, настой из пырея - это такая двухходовочка. Сначала 2 чайные ложки измельченных корневищ надо залить 200 мл холодной водой, выдержать 12 часов. Отфильтрованный настой слить в отдельную емкость, а корневища повторно залить уже кипятком (снова объем 200 мл). Через 10 минут горячий настой отфильтровать и соединить с холодным. Полученные 400 мл настоя - это суточная доза. Возни, конечно, больше, чем обычно, но кому надо вывести мочевую кислоту из больных суставов, тот не испугается пары лишних технологических операций.

Если вы не нуждаетесь в лекарственном действии пырея, а выкопанных корневищ у вас много, попробуйте использовать его в кулинарии. Свежие можно добавлять в салаты и супы, а высушенные и молотые добавляют в муку для выпечки. И, подобно корням цикория, обжаренные после высушивания корневища пырея годятся для приготовления кофейного напитка.

Птичья радость

Спорыш, он же горец птичий или в народе «птичья гречишка». На грядках шибко не досаждает, поскольку вырывается относительно легко, не имеет ползучих корневищ, не впивается в кожу шипами. Рви да радуйся, что выпалывание спорыша не превращается в каторжный труд. И при всем при том он очень стойкий. Особенно высокую толерантность показывает горец птичий к вытаптыванию. Сколько бы на него ни наступали, а он только отпружинивает да вновь приподнимается над почвой. При этом не только стебли, но и мелкие листочки в основном остаются целыми. Некоторые дачники даже специально не трогают спорыш на дорожках, получается такое экологическое покрытие, по которому и босиком ходить приятно и даже полезно.

Спорыш - любимая трава пернатых

Птичьей гречишкой его народ прозвал за то, что во время плодоношения спорыша на его куртинки слетаются разные пернатые от воробьев до голубей. Очень уж вкусные у него плодики (орешки). Недаром же спорыш - родственник гречихи, из которой мы кашу варим. И хоть масса 1 000 орешков всего 2,5 г, на одном экземпляре спорыша их может созреть более 5 000, есть чего поклевать. Мыши тоже оценили спорыш по достоинству и успевают запасти его на зиму в весьма приличных количествах. Особо хозяйственные мыши закладывают в закрома до 2 кг орешков спорыша на семью. Это позволяло крестьянам в голодные годы продержаться, раскапывая мышиные норы и конфискуя нажитое грызунами.

Но сейчас это не актуально, а вот использование выдернутого с грядок спорыша как лекарства вполне возможно. В СССР производили из спорыша препарат авикуларен, который применяли в акушерско-гинекологической практике в послеродовой период. Сейчас таких таблеток нет, и даже в Интернете нет о них упоминания, наверное, не выпускают, нашли более эффективные средства. Но из практики траволечения спорыш никуда не делся. Отвар горца птичьего пьют для выведения песка из почек, при болезнях печени и даже при головных болях. Вот только врачи предупреждают, что нельзя спорыш принимать, если имеется острое воспаление почек и мочевого пузыря, из-за содержащихся в траве силикатов. А еще спорыш увеличивает свертываемость крови, и это нужно учитывать.

В Болгарии, например, применяют спорыш для лечения язвы желудка, но у нас это не распространено. Там же и свежую кашицу из листьев накладывают на раны для заживления, но в современной действительности, когда есть антисептические пластыри и прочие чудеса фармпромышленности, этот рецепт уже не интересен.

Для применения внутрь болгары пользуются таким рецептом: 2 ч. л. измельченной травы залить стаканом кипятка, выдержать 5 минут и процедить. В день можно выпивать по 2-3 стакана отвара. Если нет противопоказаний, разумеется.

Синеокая красотка

На дачи, расположенные ближе к Тоболу, проникает один из самых миловидных сорняков - будра плющевидная. Когда первые экземпляры этого тихого захватчика только появляются на участке, у дачника даже рука не поднимается такую красоту уничтожить. Коварной будре не понадобится много времени, чтобы расползтись по всей даче, поэтому бдительность терять нельзя. Вроде бы выглядит она неженкой: и листочки-то у нее мягкие, и корешки-то неглубокие, и цветочки-то красивенькие, глаз не отвести. Да только ползучие стебли сантиметр за сантиметром захватывают пространство, отнимая его у культурных растений.

Будра может быстро захватить всю дачу

Хоть и жалко губить такую красоту, а приходится вырывать ее с корнем. Но можно же вырванное на пользу дела пустить. Опять же, если есть соответствующие показания. А именно: затяжной насморк, кашель, подагра, фурункулы, диарея. Правда, надо следить за дозировкой, а то и отравиться недолго. Вообще, с травами шутить не стоит: никогда не следует превышать количество сырья, указанное в рецепте.

Вырвали будру с корнями из земли, корни обрежьте, а надземную часть используйте в свежем или сушеном виде. Собирают для лечебных целей ее во время цветения, а цветет она с апреля и до осени. Для приготовления горячего настоя достаточно 1 ч. л. измельченной будры, которую заливают кипятком и настаивают полчаса. Это суточная доза, которую надо разделить на 3-5 приемов.

А при фурункулах и для ранозаживления сочные листочки будры превращают в кашицу и прикладывают к больному месту. Только листочки, разумеется, предварительно нужно хорошо промыть.

Это далеко не все сорняки, с которых можно пользу поиметь. Лезут на грядки и в цветники очень лекарственные одуванчики, мокрица (звездчатка средняя), пастушья сумка, чистотел, мыльнянка. А чего только стоит крапива двудомная - настоящая кладовая полезности и целебности!

Трудясь на прополке, не забывайте собрать и сохранить часть природной аптеки, которая достается вам совершенно бесплатно.

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