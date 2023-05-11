Депутат Мажилиса Бауржан Смагулов сказал, что рассматривается законопроект, в котором планируется значительное ужесточение государственного контроля в сфере энергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Количество аварийных остановок энергетических предприятий за 2022 год увеличилось на 23% по сравнению с 2021 годом. В ряде регионов отопительный сезон был полностью провален. Результаты проведенной по поручению Президента ревизии энергопредприятий были неутешительными. По состоянию на 1 января 2023 года в секторе производства тепловой энергии функционирует 37 энергетических источников, средний возраст которых составляет 61 год. Средний износ оборудования составляет 66% и увеличивается с каждым годом. В некоторых городах этот показатель превышает 80%», - сказал Бауржан Смагулов на пленарном заседании Мажилиса.

Он напомнил, что в Мажилисе рассматривается законопроект, в котором планируется значительное ужесточение государственного контроля в сфере энергетики.

По словам депутата, ряд вопросов, влияющих на состояние генераций, тепловых и энергосетей регулируются подзаконными нормативно-правовыми актами Министерства энергетики.

«Это касается, во-первых, организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей. До 2015 года данный вопрос регулировался соответствующей инструкцией, где были регламентированы периодичность и объемы капитального ремонта основного и вспомогательного оборудования. После отмены данного НПА энергопроизводящие организации определяют объемы ремонтных работ самостоятельно. При таком администрировании далеко не все объекты проводят ремонты качественно и добросовестно. Пример этому – Экибастуз и Риддер», - отметил мажилисмен.

Во-вторых, не решенными остаются вопросы износа коммунальных систем теплоснабжения.

В результате лоббирования интересов владельцев сетей, в 2014 году уполномоченным органом в области промышленной безопасности на законном и подзаконном уровне утрачена возможность предъявлять требования по проектированию трубопроводов, их контролю в процессе эксплуатации и ремонта. В итоге из 12 тысяч километров тепловых сетей 3,5 тысячи километров требуют полной замены», - добавил депутат.

Бауржан Смагулов предложил внести изменения в действующие подзаконные нормативно-правовые акты в части организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей, пересмотреть «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением» с учетом реальных параметров тепловых сетей (давление, температура) и определиться с утверждением предельных тарифов на услуги теплоснабжения, для планирования ремонтных работ.