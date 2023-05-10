Густой дым от пожаров в России и Петропавловске загрязнил воздух в северных областях Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

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"В праздничные дни жители северных и центральных областей Казахстана наблюдали сизый дым. Предположительно, данный дым идет от пожара, который произошел в Петропавловске Северо-Казахстанской области и приграничных областях Российской Федерации, юг западной Сибири", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 9 мая, Костанай был накрыт смогом. В ДЧС области его объясняли пожарами на территории Курганской и Тюменской областях РФ.

По данным наблюдательной сети по мониторингу атмосферного воздуха РГП "Казгидромет", с 00:00 часов по 12:00 часов 10 мая в Петропавловске, Костанае, Рудном, Лисаковске, Житикаре, Аркалыке, поселке Карабалык, Кокшетау, Степногорске, Атбасаре, Щучинске, поселке Аксу (Акмолинская область), Екибастузе, Аксу (Павлодарская область) случаев превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) не было зафиксировано.

В Астане было зафиксировано 127 случаев превышения ПДК:

взвешенные частицы РМ-2,5: 31 случаев превышения от 2,4 ПДК до 2,6 ПДК;

взвешенные частицы РМ-10: 31 случаев превышения от 1,3 ПДК до 1,4 ПДК;

сероводород: 38 случаев превышения от 1,0 ПДК до 1,2 ПДК;

озон: 27 случаев превышения от 1,0 ПДК до 1,2 ПДК.

В Павлодаре зафиксирован один случай превышения ПДК:

взвешенные частицы РМ-2,5: 1 случай превышения до 1,0 ПДК.

В поселке Бурабай зафиксировано 25 случаев превышения ПДК:

взвешенные частицы РМ-2,5: 18 случаев превышения от 1,1 ПДК до 2,2 ПДК;

взвешенные частицы РМ-10: 7 случаев превышения от 1,0 ПДК до 1,2 ПДК.

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток на большую часть Казахстана южный циклон принесет дожди с грозами и прогнозируется усиление ветра. Сильные дожди ожидаются 11-12 мая на западе, 12-13 мая на северо-западе, севере, 13 мая в центре и на востоке страны. По республике ожидается усиление ветра.

"Это будет способствовать рассеиванию загрязняющих частиц и благоприятно повлияет на качество атмосферного воздуха", - заключили метеорологи.

Напомним, 8 мая густой дым от пожаров накрыл окрестности Кокшетау и соседние районы Акмолинской области. Сообщалось, что дым шел со стороны Северо-Казахстанской области. Крупный пожар произошел вечером в воскресенье, 7 мая, в Петропавловске.

Как сообщают российские СМИ, в трех регионах - Свердловской, Тюменской и Курганской областях - произошли природные пожары. В Курганской области сгорело больше 300 жилых домов. Есть жертвы. Причиной власти называют сухую погоду. 8 мая в Курганской и Тюменской областях из-за природных пожаров ввели режим ЧС.