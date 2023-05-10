10 мая на заседании Мажилиса с участием руководства МВД депутаты подняли вопрос ужесточения процедуры прохождения техосмотра в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По словам депутата Саирова, прохождение техосмотра превратилось в формальность, что чревато трагедиями на дороге.

"Когда мы ездим на такси по городу, мы боимся. Водители сами говорят, что на сегодняшний день прохождение техосмотра фактически превратилось в формальность. Поэтому, мне кажется, в этом вопросе нам нужно ужесточить или нормативы, или прохождение (техосмотра. - Прим.). Потому что это очень важный вопрос, который требует безотлагательного решения", - заявил Ерлан Саиров.

Коллегу поддержала депутат Екатерина Смышляева.

"В системе МВД в части безопасности дорожного движения несколько таких вопросов. Один из них – требования к тем организациям, которые проводят техосмотр. Мы максимально упростили его для развития бизнеса. Но при этом потеряли качество. И вот это удобство прохождения онлайн, когда требуют скинуть просто фотографию, и тут же получаешь готовый техосмотр, это ни к чему хорошему не приводит. Здесь я поддерживаю. И второй момент, какая ситуация у нас сегодня по подготовке водителей? Требований у нас абсолютно никаких к автошколам нет. Поэтому я полагаю, что в ближайшее время на уровне законодательной инициативы нужны будут такие поправки", - заявила Смышляева.

Депутатов поддержал заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха.

"Вопрос актуальный и важный. Много есть вопросов к качеству прохождения техосмотра. Абсолютно с вами согласен, что необходима дальнейшая регламентация данного вопроса и ужесточение как прохождения техосмотра, так и требований к самим организациям, которые его проводят", - отметил замминистра внутренних дел.