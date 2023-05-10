Авария произошла вчера, 9 мая, около 21:00, возле ЦУМа. Фото с места происшествия в редакцию "НГ" прислали читатели. На кадрах - белая "Тойота", врезавшаяся в бетонную опору билборда.

В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что водитель легковой автомашины «ВАЗ-2114» на перекрестке пр. Абая и пр. Аль-Фараби при повороте налево не уступил дорогу водителю «Тойоты Камри», который двигался по равнозначной дороге со встречного направления.

- Избегая столкновения, водитель «Тойоты Камри» совершил наезд на бетонное сооружение, в результате ДТП была повреждена рядом стоящая автомашина «Тойота Лэнд Крузер», - сообщили в ведомсnве. - Процессуальное решение будет принято после получения результатов соответствующих экспертиз.

Водитель «Тойоты Камри» получил телесные повреждения в виде ушибов и ссадин.