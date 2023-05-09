По традиции первыми в парк Победы на торжественную церемонию приехали ветераны. Их провезли в автоколонне от городского акимата до Вечного огня.

Вдоль дороги выстроились горожане с флажками.

Когда колонна подъезжала к ул. Победы, на дорогу приземлился голубь. Полицейские попытались его отогнать, но он лишь отлетел на несколько метров и без страха продолжил наблюдать за происходящим.

На пересечении ул. Баймагамбетова и ул. Победы к автоколонне присоединилось шествие "Бессмертного полка".

Возглавил его муниципальный духовой оркестр, затем чиновники и депутаты, полицейские, воины-афганцы с флагами Казахстана и ВДВ, участники советского контингента в Германии.

- 9 мая особенный день для нас, в первую очередь - это день памяти, - сказал перед возложением цветов к мемориалу аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. - Мы должны помнить о потерях, которые приносят войны! Этот день дорог нам, потому что он - частичка истории каждой семьи и символизирует доблесть защитников отечества, их сплоченность, силу народного духа. В годы войны на фронт отправилось более 1 200 000 казахстанцев, половина из них не вернулась с полей сражений. Из Костанайской области призвано почти 75 000 человек. Казахстан стал тогда одним из больших мобилизационных центров.

Аким области напомнил, что свою долю в победу внесли наши земляки - бойцы 151-й отдельной стрелковой бригады, в последуещем переформированной в 150-ю дивизию. 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, из них четверо - дважды. Фамилии 31 Героя Советского Союза и 9 полных кавалеров Ордена Славы - в "Книге памяти" Костанайской области. Больше 30 000 наших земляков награждены боевыми орденами и медалями.

Аллея славы в парке Победы полностью заполнена костанайцами. Перед Вечным огнём на двух лэд-экранах в прямом эфире транслировали выступления артистов и чиновников. Не знаем, видно ли было трансляцию из хвоста колонны.

На экране показали заранее записанное видеообращение 97-летнего ветерана Михаила ПОДОЛЯКОВА. Он присутствовал на торжественной церемонии.

- Дорогие костанайцы, примите поздравления от ветеранов с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! - говорил на экране Подоляков. - Эта победа далась очень сложно, но мы победили. Потому что мы боролись за справедливый мир! Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в труде. Так, чтобы страна наша процветала и дальше. Спасибо, что не забываете нас, фронтовиков. В мирное время хочу пожелать костанайцам успеха в труде, чтобы все складывалось нормально. Потому что все достигается от труда. Всего вам хорошего, дорогие костанайцы!

Традиционно официальная часть мероприятия состояла из минуты молчания, трехкратного зарпа из автоматов и церемонии возложения цветов к Мемориалу павшим в годы войны.

Многие костанайцы пришли с портретами своих родственников.





- У него два ордена Красной звезды, не хватило одного, чтобы стать героем СССР, - рассказывает о своем предке Иване Михновце жительница Костаная Алена ФЕДОРЧЕНКО. - Он награжден за то, что взял в плен «языка». Мы всегда приходим в парк Победы, возлагаем венки. Здесь лежит наш однофамилец.





- Мой родственник Намм Эльвист Павлович, его табличка на костанайском мемориале, а у нас сохранилась только его детская фотография, - добавляет Владислав НАММ. - Он похоронен в Польше. В День победы мы поздравляем с праздником родственников. Для меня этот день - не просто победа одного государства над другим. Это победа над нацизмом, который может проявиться везде. Это на грани христианских ценностей - побеждают они или нет.

- Это мой дед Солдатенко Максим Иванович и его супруга Нечаева Анастасия Власовна, - рассказала Елена СОЛДАТЕНКО. - Это их свадебное фото. Они познакомились на Дальневосточном фронте. Бабушка ухаживала за больными, а дедушку перебросили к ним в часть, он был артиллеристом. Бабушка моя из Кустаная, дедушка из Белоруссии. После войны они переехали в Костанай. Дедушка похоронен здесь, в парке. Бабушка прожила долгую жизнь, почти 96 лет. Для меня День Победы - это праздник со слезами на глазах.

Костанайцы долго гуляли по парку. Сразу за мемориалом танцевали и пели советские песни артисты, с показательными выступлениями выступали каратисты.

В палатке железнодорожная больница развернула экспозицию - можно было сфотографироваться с раненым солдатом и санитаркой или бесплатно померить пульс.

В трех точках парка развернули военно-полевые кухни, где бесплатно кормили гречневой, перловой и пшенной кашей всех желающих.

Многие костанайцы пришли в парк семьями и большими компаниями, раскладывали на газоне покрывала и отмечали праздник с едой и напитками.

- Мне этот праздник важнее других, так как у меня отец воевал, - рассуждает Раиса КУШЕКОВА. - Мы не успели к шествию колонны. День Победы для нас - и праздник, и день скорби по погибшим. Если бы они не воевали, нас бы в этом мире не было. Спасибо им, что отстояли мир!

Возле мемориала и памятников погибшим солдатам сегодня выставили караул из школьников. Периодически их сменяли другие ученики.

- Я из школы № 28, учусь в 9 классе,- рассказал Жасулан ШАЙМЕРДЕНОВ. - Мы стоим здесь с 10 часов. День Победы отмечаем семьей, иногда с друзьями. Смотрим фильмы про войну, вспоминаем наших дедушек и бабушек. Я считаю, это хороший праздник, потому что наши предки отстояли независимость нашей страны.

Вечером в Сити-центре костанайцев ждет небольшой концерт местных коллективов. Начало - в 20.00.

Фото Ксении РЕБИК

Ищите себя на наших фотографиях в альбоме ВКонтакте или Одноклассниках