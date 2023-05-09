В Алматы, на площадке спортивно-развлекательного комплекса «Champ1on», прошел четвертый матч серии игр за третье место в чемпионате Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между «Ирбисом Алматы» и «Тоболом».

Противостояние тяжелых форвардов Кирилла Горнаева (БК «Тобол») и Джейдена Сайлза («Ирбис Алматы») / Фото nbf.kz

Накануне алматинский клуб одержал первую победу в серии со счетом 85:56 и намеревался сравнять счет в серии.

Хозяева открыли счет и лидировали почти четыре минуты, но затем «Тобол», как и два предыдущих матча серии игравший без одного из своих лидеров Антона Быкова, перехватил инициативу и вышел вперед еще до середины игрового отрезка. Команды еще несколько раз сменили друг друга на посту лидера, а после счета 15:15 на предпоследней минуте четверти гости совершили небольшой рывок и оставили алматинцев к концу стартовой десятиминутки в роли догоняющих -15:21.

Однако во второй четверти костанайскому клубу упрочить свое преимущество не удалось. До большого перерыва команды пять раз поочередно догоняли друг друга, а после счета 33:33 оставшиеся полторы минуты игрового отрезка лучше провел «Ирбис Алматы», организовав четыре результативные атаки, и ушел на отдых лидером - 41:33.

С мячом капитан «Тобола» Шаим Куанов / Фото nbf.kz

Отставание гостей после двух минут третьей четверти достигло 12 очков, но до ее окончания гостям удалось сократить отставание до восьми очков - 59:51, которые вполне реально было отыграть в заключительной десятиминутке.

Однако через четыре минуты четвертой четверти «Ирбис Алматы» сумел практически снять вопросы о победителе в матче, вдвое увеличив свое преимущество - 69:53. До конца встречи ситуация на площадке не изменилась, и хозяева одержали такую нужную им победу - 86:69 (15:21, 26:12, 18:18, 27:18), сравняв счет в серии - 2:2.

В составе «Тобола» самым результативным в этом матче был капитан команды Шаим Куанов, отыгравший все 40 минут, за которые набрал 22 очка. Павел Ильин принес в копилку команды 15 очков, Даниил Посашков - 10, Рустам Валиев и Адильбек Битенов - по 8, Темирлан Капаков, Кирилл Горнаев и Аскар Ахметжан - по 2.

Форвард «Тобола» Павел Ильин против атакующего защитник «Ирбиса Алматы» Аарона Феликса / Фото nbf.kz

Таким образом, судьба бронзовых медалей решится в заключительной игре серии, которая пройдет в Костанае в спортивно-развлекательном комплексе с одноименным названием и начнется в 19:00.