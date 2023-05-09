108 новых скамеек установят в Центральном сквере Костаная
Сауле КУАНБЕК
9 мая 2023, 10:45 | ЖКХ
Эра розовых лавочек в центральном парке прошла.
Вместо них власти города планируют установить черные или коричневые скамейки. По крайней мере, так обозначено в техническом задании. Лавочки будут со спинкой из 6 досок, каждая шириной не менее 8 см, на место сиденья рассчитали 4 таких доски.
Госзакупка на демонтаж и установку новых скамеек прошла еще осенью 2022 года. На прошлой неделе в центральном парке подрядная организация из Кызылорды - ТОО "Кредос" - приступила к демонтажу старых лавочек.
Всего, по данным портала госзакупок, планируют установить по 108 новых скамеек и урн. Их замена обошлась бюджету в 10,6 млн тенге.
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