Эра розовых лавочек в центральном парке прошла.

Вместо них власти города планируют установить черные или коричневые скамейки. По крайней мере, так обозначено в техническом задании. Лавочки будут со спинкой из 6 досок, каждая шириной не менее 8 см, на место сиденья рассчитали 4 таких доски.

Госзакупка на демонтаж и установку новых скамеек прошла еще осенью 2022 года. На прошлой неделе в центральном парке подрядная организация из Кызылорды - ТОО "Кредос" - приступила к демонтажу старых лавочек.

Всего, по данным портала госзакупок, планируют установить по 108 новых скамеек и урн. Их замена обошлась бюджету в 10,6 млн тенге.