Ежегодно 18 мая во всём мире отмечается Международный день музеев. Костанайский областной историко-краеведческий музей традиционно приурочивает к этой дате ставшее очень популярным мероприятие – «Ночь в музее».

Каждый год сотрудники музея стараются привнести в программу что-то новое, чтобы заинтересовать и порадовать посетителей. Чем удивит нас «Ночь в музее – 2023»?

Фото из архива "НГ"

- В этом году в программе мероприятия будет нечто совершенно новое, - сообщил "НГ" руководитель музея Батырхан ЖУМАБАЕВ. - Совместно с ICOM-Казахстан будет проводиться беспроигрышная лотерея. Главный приз – Smart-TV очень высокого качества с диагональю 32 дюйма. Будет разыгрываться и другая техника. Среди призов - один билет на концерт Валерия Меладзе, лва билета на концерт Розы Рымбаевой и множество других подарков. Художник-иллюстратор Ансаган Мустафа предоставила для розыгрыша свой мерч: футболки и худи с надписями «Айналайн Костанай». Нас также поддержал клуб «Здоровый образ жизни», они предоставляют косметические средства и биологически активные добавки и витамины.

«Ночь в музее» начнётся в 16.00. До 19.00 – бэби-тайм. В 19.00 – официальное открытие вечера с шоу-программой, викторинами, квестами.

В программе: аниматоры, фокусники, голограммы, историческое лото, акции «Музейный патруль» и «Подарок музею», телебудка, мероприятие «Руками трогать», а также музейный трактир, магик-шоу, детская игровая зона, выступление артистов областного театра кукол, антропологическая викторина и много ещё чего интересного.

- Обратите внимание - лотерея беспроигрышная, - добавил Батырхан Жумабаев. - Цена лотереи – 3 000 тенге, количество лотерейных билетов ограничено, поэтому желающим лучше заранее приобрести билеты. Без подарка не уйдет никто.

18 мая с 16.00 областной краеведческий музей ждёт вас. Адрес - ул. Алтынсарина, 115, телефоны для справок: 50-11-13, 50-10-23.

Программа интерактивной акции «Ночь в музее-2023»

Экспозиционное здание и внутренний двор Костанайского областного историко-краеведческого музея:

Детская развлекательная программа Baby time:

16.00 – 22.30 – предметная выставка из фондов музея «Руками трогать»

16.00 – 17.00 – «Сказки и мультфильмы» – викторина в детской игровой зоне

16.00 – 22.30– кинотеатр «Ледникового периода»

17.00 –19.00 – «Королевский квест» от аниматоров лофт-клубаЗайцев-SHOW

18.00 – 18.40 – мастер-класс по управлению куклами и актерскому мастерству от артистов Областного театра кукол

16.00 – 22.30– аквагрим

Холл музея:

16.00 – 22.30 – бюро «Подарок музею»

16.00– 22.30 – «Телебудка пожеланий» –в прямом эфире посетители выражают свои эмоции и пожелания музею

19.00 – 19.10 – открытие интерактивной акции «Ночь в музее-2023»

19.15 – 22.30 – вокально-танцевальная программа

19.10 – 22.30 – «История в костюмах» – фотозона в этно-стиле

19.30 – 20.30 – шоу профессионального фокусника –иллюзиониста Торехана Жуманова

20.30 – 21.00 – дефиле вечерних платьев от Екатерины – школа моделей «Напоказ»

22.30 – 24.00 – розыгрыш беспроигрышной лотереи

1-й этаж:

19.10 – 22.30 – художественная выставка «Бурабай аңыздары» из фондов Акмолинского областного музея литературы и искусства

19.10 – 22.30 – мастер-классы костанайских художников– В. Быкова, А. Рерих, М. Ордашевой, Е. Артемьевой

19.10 – 22.30 – выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства

19.10 – 22.30 – проект «Голограмма»

19.10 – 22.30 – этнопрограмма фольклорного ансамбля «Ақ дариға»

19.10 – 22.30 – мастер-класс по казахской национальной игре Асык

19.10 – 22.30 – «Шкатулка с предскказаниями» - шуточные гадания

19.10 – 22.30 – «История в костюмах» – фотозона (городские костюмы)

2-й этаж:

16.10 – 22.30 – «Цветочный вернисаж»– выставка-продажа комнатных растений

16.10 – 22.30– «Живая экзотика»–выставка экзотических животных

19.10 – 22.30 – «Антропологическая викторина»

19.10 – 22.30 – экскурсия с закрытыми глазами «За ночью всегда приходит день!»

19.10 – 22.30 – мастер-класс по шашкам «Как выиграть и стратегия игры»

Здание фондохранилища музея:

16.00 – 22.30 – детская игровая зона

16.00 – 22.30 – музейный «Трактир»

19.10 – 22.30 – «Медовая лавка» выставка – ярмарка меда

Внутренний двор музея:

19.10 – 22.30 – мастерство по Джун-Ри Таеквондо – показательные выступления учеников студии «Джун-Ри Таеквондо»

19.10 – 21.00 – «Дәстүрлі садақ ату» – показательные выступления членов клуба традиционной стрельбы из лука

Исторический сквер:

21.30 – 22.30 – «Гитара по кругу» – бардовские песни у костра.