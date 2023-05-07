В прошедший уже и завершившийся отопительный сезон в Рудном аварии и порывы случались так часто и помногу, что в городе объявили режим ЧС Техногенного масштаба. ЧС, по словам чиновников, ввели для "привлечения дополнительных сил и финансового обеспечения". Однажды аварию показали на бис даже Самому.

Начавшись в ноябре, аварии случались до самого марта. А потом коммунальщикам надоело латать дыры, и они просто положили огромную трубу поперек перекрестка, перекрыв движение через него на неопределенное время.

Итак, отопительный сезон официально закончен. В последние дни апреля приехал небольшой экскаватор и начал не спеша снимать асфальт с многострадальной ул. Горняков. Начал от улицы Ленина. Сорвав асфальт до места выхода трубы на поверхность, и, по-видимому, устав от проделанной работы, экскаватор уехал. И теперь на улице Горняков ни отопления, ни асфальта, ни признаков проведения каких-либо работ.

Асфальт сняли, а что дальше

Между тем, в законодательстве прописано:

О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Статья 3.

Основными принципами защиты населения… при ЧС техногенного характера являются:

- гласность и информирование населения и организаций о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, мерах по их предупреждению и ликвидации,

- заблаговременное определение риска и вредности,

- обязательность проведения спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ по ликвидации ЧС.

Сообщение о ЧС

Тут как бы хочется сказать: сказали А, говорите и Б. Если уж власти объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера, то будьте добры, следуйте протоколу. Привлечение дополнительных сил и финансового обеспечения (читай разыграть тендер вне конкурса и под шумок запросить денег из республиканского бюджета) – это конечно хорошо. Но есть еще пунктик о том, что работы необходимо проводить в обязательном порядке и не откладывая. А это значит, не должно быть, как вы привыкли разыграть тендер в мае, затем объявить его не состоявшимся, затем в июне или июле сделать закупку из одного источника, и в октябре приступить к восстановительным работам.

Труба поперек перекрестка будет лежать до августа

Магистраль по улице Горняков, пережившая шесть аварий за прошедшую зиму, будет отключена от улицы Парковая до улицы Топоркова (весь город поперек) до августа 2023 года. Так прогнозировали чиновники. Но, наблюдая за их рвением, точнее его отсутствием, запуск магистрали в августе кажется маловероятным. Сотни домов многоэтажных и частного сектора вынуждены будут провести лето без горячей воды в ожидании, когда же власти расчухаются.

Назвав ситуацию техногенной, наши чиновники похоже нашли новый технический способ, как увильнуть от обязанностей и ответственности, выпросить побольше денег и ничего не делать. Давайте дадим этому новое название – техногенично!

28 апреля экскаватор вскрывает слой асфальта по Горняков

Меня восхищают и удивляют ролики в интернете, где в прямом эфире снято устранение последствий землетрясения в Японии, или прокладка подземного тоннеля в Нидерландах, где в течении суток(!) были проведены все необходимые работы, и жители вернулись к привычной размеренной жизни. С учетом того, что Президент сам лично посетил место аварии, можно уж было бы расстараться и приступить к работам как можно быстрее, обеспечив людям необходимый комфорт. Да и сами бы отрапортовали наверх, по привычке: работы выполнены в полном объеме! Думаю, что тут несколько сложнее. Учитывая провалы со схемами по отмыванию денег и распилу бюджета, нужно учесть и свести к минимуму все риски. Чтобы комар носу не подточил. Не воровать – такой вариант не рассматривается вовсе. А так как лазеек становится всё меньше, и пилить бюджет становится всё рискованнее, становится понятной затянувшаяся пауза в проведении ремонтных работ. Возможно, я наговариваю, и у властей города кристально чистые намерения и неудержимое желание сделать людям хорошо не только быстро, но и качественно. Однако, согласно статье 3 пункту первому этой статьи вышеуказанного закона, напомню: гласность и информирование населения и организаций о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, мерах по их предупреждению и ликвидации, – я не вижу никакой информации о планах и проектах по ремонту магистрали. От того и фантазирую тут.

Горняков в сторону Ленина: ни проехать, ни пройти

Будем надеяться, что все же однажды жители города, и не только улицы Горняков, получат то, на что имеют право, а власти города начнут рассматривать нужды жителей как свои. Вместе изменим жизнь к лучшему.

Автор - гражданский журналист "НГ"