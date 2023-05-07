В г. Астана завершилась 57-ая Международная Менделеевская олимпиада по химии. В олимпиаде приняло участие 116 школьников из 21 страны мира, таких как Австрия, Болгария, Венгрия, Израиль, Македония, Бразилия, Саудовская Аравия и другие.

Сборную нашей страны представляли 15 школьников, в том числе учащийся 11 класса лицея-интерната «Білім -Инновация» Қали Асанәлі. Қали Асанәлі стал бронзовым призером Международной Менделеевской олимпиады.

Также Асанәлі является неоднократным призером республиканских и международных олимпиад по химии, он серебряный призер Республиканской олимпиады 2022-2023 учебного года.