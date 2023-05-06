Пожар начался сегодня днем, 6 мая, на территории садового общества №2 в 7 км от города. Сначала загорелась сухая трава, а позже огонь перекинулся на 20 нежилых дачных домов на общей площади 0,3 га. Кроме того, за пределами садового общества в логе горела сухая трава и камыш на общей площади около 2,1 га.

- Сухая и жаркая погода, сильный ветер только способствовали быстрому распространению огня. Захламление на узких дачных улицах затрудняли проезд пожарной технике к месту пожара, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - В тушении участвовали 38 человек личного состава и 8 техники ДЧС, а также НГПС АО «ССГПО» в составе 5 человек и 1 единицы техники.

В 19:23 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Силами ДЧС эвакуация не проводилась.

В ДЧС напоминают: чтобы не допустить возгорания в жаркую погоду, ни в коем случае нельзя жечь сухую траву или разводить костры. Сильный ветер способствует распространению возгорания на больших территории.