Мажилисмен Анас Баккожаев предложить наказывать блогеров за их действия, «которые искажают социальные ситуации в стране, придают им межнациональный оттенок и распространяют дезинформацию». Нужна ли такая норма в законодательстве? Да. Лидеры общественного мнения должны отвечать за последствия своих публикаций.

Да. Казахстанцы из-за блогеров попадают в финпирамиды и сексуальное рабство.

Нет. Законодательство и так позволяет привлекать блогеров к ответственности.

Нет. Сначала заткнут рот блогерам, а потом доберутся и до журналистов.

