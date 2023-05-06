Четыре автомобиля столкнулись на улице Кайрбекова.
Fasd
6 мая 2023, 12:56
Сегодня утром, примерно в 10 часов, возле Телецентра произошло ДТП из 4 автомобилей. Жертв и пострадавших нет, после ДТП скорая не приезжала. Видно, первый автомобиль хотел резко повернуть налево, чтобы заехать на заправку, но его остальные подвинули.
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