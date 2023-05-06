Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении действовавшего с 2020 года режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 в мире, передает Tengrinews.kz со ссылкой Euronews.

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"Вчера комитет по чрезвычайной ситуации провел свою 15-ю встречу и рекомендовал мне, чтобы я объявил о прекращении чрезвычайной ситуации (по COVID-19) в общественном здравоохранении, вызывающей международную обеспокоенность. Я согласился с этой рекомендацией", - сказал он на брифинге в Женеве.

Глава ВОЗ также сообщил, что за время пандемии, по оценке ВОЗ, от коронавируса погибли 20 миллионов человек. Он отметил, что это больше официально учтенного властями различных стран числа погибших - 6,9 миллиона человек.

Число выявленных за это время случаев заболевания - 765,2 миллиона. Пандемию COVID-19 ВОЗ объявила 11 марта 2020 года. Она продлилась в итоге 3 года один месяц и 24 дня.

В прошлом году президент США Джо Байден объявил о завершении пандемии, как и некоторые другие страны. Европейский Союз в апреле прошлого года также заявил, что чрезвычайная фаза пандемии завершена.



