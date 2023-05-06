6 мая 2023, 16:53

Наверное все помнят потасовку известных не только в Рудном активиста Фролова с тогдашним директором мусорной фирмы Нурушева в день выборов президента.

Напомню вкратце ,дело было так: первому не понравилось как второй выставил селфи в избирательном пункте как он голосует держа при этом бюллетень в руках, на что посыпались злые комменты, что город завален мусором, а он тут красуется. Обидчивый директор тут же назначает стрелку, прибыв туда с размаху ударяет активиста, как он утверждал на суде, удар был упреждающий чтобы тот не ударил первым. Получив солидный Бланш под глазом, в прошлом самбист Фролов применил борцовский прием с подсечкой и завалился на Нурушева , у которого как утверждали в начале , сломали три ребра, но потом эксперт досчитал ещё два ребра и множество ссадин и гематом.

Сломленный противник при этом хотел повернуть события в другое русло и стал кричать, мол казахов бьют, однако после на суде отрицал об этом, но свидетели подтвердили сей факт. Так вот на днях завершился судебный марафон, решение судьи оштрафовать Фролова к штрафу триста тысяч тенге и там по мелочи ещё немного.