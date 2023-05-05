Как минимум месяц, до 5 июня, некоторые жители Рудного и поселка Качар останутся без горячей воды. Во время гидравлических испытаний и после заполнения сети водой было выявлено 80 порывов.

Гидравлические испытания в этих населенных пунктах прошли 27 апреля. До 3 мая ТОО «Рудненские тепловые сети» проводили ремонтные работы по устранению аварий тепловых сетях. А после - начали заполнять сети водой.

- При заполнении тепловых сетей водой образовались новые порывы и по состоянию на 5 мая по Рудному и п. Качар, за период с 27 апреля, выявлено 80 порывов тепловых сетей, из них устранено 26 аварий, - сообщили в пресс-службе акима Рудного. - Планируемые сроки устранения всех аварий – 5 июня.

Подачу горячей воды в Рудном возобновили с 4 мая. Но еще 65 многоквартирных домов, 64 дома частного сектора и 14 юридических лиц отключены от горячего водоснабжения в связи с авариями.

Кроме того, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ, проводимых в рамках режима ЧС, с 4 мая по август отключена магистраль по ул. Горняков (от ул. Топоркова до ул. Ленина). В связи с этим горячее водоснабжение отсутствует в 73 многоэтажных домах и 168 домах частного сектора.