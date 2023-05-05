Сообщение от неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в ТРЦ "Mart" поступило сегодня, 5 мая, вечером. Посетителей ТРЦ в связи с этим эвакуировали, о чем они сообщили в редакцию "НГ".

- На место происшествия выехали специальные службы. После проведения проверки, факт не потвердился, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Начато досудебное расследование по статье 273 УК РК.

Проводятся дальнейшие следственные действия.