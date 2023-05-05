Из-за сообщения о бомбе эвакуировали посетителей ТРЦ в Костанае
5 мая 2023, 21:03 | Происшествия
Сообщение от неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в ТРЦ "Mart" поступило сегодня, 5 мая, вечером. Посетителей ТРЦ в связи с этим эвакуировали, о чем они сообщили в редакцию "НГ".
- На место происшествия выехали специальные службы. После проведения проверки, факт не потвердился, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Начато досудебное расследование по статье 273 УК РК.
Проводятся дальнейшие следственные действия.
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