У популярного букмекера есть собственный софт для смартфонов, позволяющий играть из любого места, где имеется подключение к сети. Чтобы скачать 1хБет на Андроид, нужно:

Зайти в БК с телефона. Нажать «1xBet мобильное приложение». Выбрать Android. Подтвердить скачивание.

Также есть возможность загрузить ПО с десктопа. Для этого надо зайти на ресурс оператора с ПК, открыть раздел софта, ввести в специальное поле свой сотовый номер и нажать «Получить ссылку». После этого придет SMS с линком на программу. Если перейти по нему, начнется загрузка установщика.

К сожалению, скачать 1xBet на Андроид из Play Market сегодня нельзя. Единственный полностью безопасный способ получения ПО — веб-сайт игрового оператора.

Когда .apk будет сохранен в памяти телефона, система предложит начать инсталляцию. Необходимо согласиться и подождать, пока процесс не закончится. Если установка не стартует, нужно разрешить ПО не из магазина (Настройки => Безопасность => Дополнительно => Внешние источники), а потом самостоятельно запустить инсталлятор из памяти гаджета.

Функционал софта полностью совпадает с возможностями десктопа. Он позволяет регистрироваться, вводить/выводить финансы, делать ставки, играть в слоты. Линия, роспись и котировки также аналогичны представленным на сайте.

Как проходит регистрация 1xBet

Для старта игры в популярной букмекерской конторе необходимо создать аккаунт. Регистрация 1xBet запускается нажатием на одноименную кнопку, расположенную вверху основного экрана веб-ресурса БК. Прохождение процедуры возможно четырьмя способами:

В 1 клик . Здесь достаточно указать страну проживания и валюту счета.

. Здесь достаточно указать страну проживания и валюту счета. По телефону . В данном случае потребуется сообщить и подтвердить свой сотовый номер.

. В данном случае потребуется сообщить и подтвердить свой сотовый номер. По e-mail . Способ требует заполнения анкеты с основной информацией о себе.

. Способ требует заполнения анкеты с основной информацией о себе. Через соцсети. Нужно кликнуть на подходящую социальную сеть и разрешить БК получать данные со своего профиля.

По умолчанию верификация на сайте букмекера не требуется: сразу после регистрации 1xBet дает возможность вносить финансы на счет и приступать к заключению пари. Однако, согласно п. 27 Пользовательского соглашения, БК имеет право запросить прохождение процедуры у игрока в любой момент. Основание для этого — подозрение в недобросовестности клиента. В ходе проверки букмекер запрашивает у пользователя данные или документы, которые изучаются до 72 часов. Если с ними все в порядке, беттера верифицируют и он вновь получает возможность играть и выполнять финансовые операции на сайте платформы.

Лицензия 283 от 13.10.2016 года выдана ГУ "Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан". Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

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