Ещё в апреле в стране жили 237 ветеранов, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

По состоянию на 1 мая 2023 года в Казахстане проживали 222 ветерана Великой Отечественной войны и 60 106 других граждан, внёсших вклад в победу, сообщили в Минтруда.

В число ветеранов включают как участников боевых действий, так и пострадавших во время войны. В категорию внёсших вклад в победу вошли 78 жителей блокадного Ленинграда, 175 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 2413 вдов пострадавших во время войны, четыре вдовы участников боевых действий и 57 436 тружеников тыла.

На войну призвали 1,2 млн казахстанцев, из которых 500 человек стали Героями Советского Союза.

"Четыре казахстанца дважды становились героями, 110 были награждены орденом Славы трёх степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал свою жизнь за победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек", – напомнили в Минтруда.

На 1 мая средний размер соцвыплат составил 220 754 тенге для участников Великой Отечественной войны, 229 286 тенге – для пострадавших во время войны, 215 201 тенге – для ветеранов Афганистана, Вьетнама и прочих конфликтов на территории других государств, 182 782 тенге – для лиц, приравненных к участникам Великой Отечественной войны, 140 838 тенге – для приравненных к пострадавшим во время войны, 148 892 тенге – для тружеников тыла.

Ко Дню Победы каждый ветеран получит не менее 1,5 млн тенге. Общий объём единовременных выплат составит 4,6 млрд тенге.