В апреле стало известно, что правительства Казахстана и Китая планируют ввести безвизовый режим для своих граждан в обе стороны. Аналогичное соглашение Казахстан планирует подписать с 26 странами, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Министерство культуры и спорта.

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"Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима. В их числе такие государства, как Австрия, Саудовская Аравия, Сан-Марино, Бахрейн и другие.

Также рассматриваются вопросы расширения перечня стран, граждане которых могут оформить электронную визу в Казахстан, и отмена требования о приглашении", - говорится в сообщении министерства.

Также обсуждается вопрос упрощенной выдачи виз для резидентов ОАЭ, добавили в МКС.

"Казахстан интересен иностранным путешественникам и министерство работает над тем, чтобы полностью раскрыть туристический потенциал нашей страны. В том числе за счет увеличения потока въездных туристов. Причем министерством уже реализуются механизмы, позволяющие улучшить миграционный контроль", - сообщила официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева.

На вопрос о том, с какими именно именно странами идут переговоры о взаимном безвизе, нашей редакции в министерстве ответили, что список пока не может быть обнародован из-за процесса "внутригосударственного согласования".