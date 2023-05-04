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В Казахстане из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники

4 мая 2023, 16:35 |  Государство

В постановление правительства РК от 31 октября 2017 года "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" подготовлены изменения, которые исключают из него все профессиональные праздники, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Это связано с тем, что в рамках административной реформы правительство передало часть своих полномочий министерствам и другим госорганам.

Согласно поправкам в закон о профессиональных праздниках Перечень праздничных дат, за исключением профессиональных праздников, устанавливается Правительством РК. А Перечень профессиональных праздников утверждается уполномоченным государственным органом по труду, то есть Министерством труда и социальной защиты.

Теперь Минтруда своими нормативными документами будет утверждать такие профессиональные праздники, как:

  • День медика;
  • День учителя;
  • День работников культуры и искусства;
  • День полиции; 
  • День шахтера;
  • День работников науки;
  • День работников средств массовой информации;
  • День госслужащего;
  • День металлурга;
  • День строителя;
  • День пограничника;
  • День национальной валюты и другие.

В перечне праздничных дат, утвержденных правительством, останутся следующие даты: 

  • День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан – 15 февраля;
  • День благодарности – 1 марта;
  • День памяти жертв политических репрессий и голода – 31 мая;
  • День государственных символов Республики Казахстан – 4 июня;
  • Национальный день домбры – первое воскресенье июля;
  • День Абая – 10 августа;
  • День спорта – третье воскресенье августа;
  • День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона – 29 августа;
  • День знаний – 1 сентября;
  • День семьи – второе воскресенье сентября;
  • День языков народа Казахстана – 5 сентября;
  • День труда – последнее воскресенье сентября;
  • День пожилых людей – 1 октября;
  • День хлеба – 16 октября;
  • День энергосбережения – 11 ноября;
  • День Первого Президента Республики Казахстан – 1 декабря.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 мая.