В постановление правительства РК от 31 октября 2017 года "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" подготовлены изменения, которые исключают из него все профессиональные праздники, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Это связано с тем, что в рамках административной реформы правительство передало часть своих полномочий министерствам и другим госорганам.

Согласно поправкам в закон о профессиональных праздниках Перечень праздничных дат, за исключением профессиональных праздников, устанавливается Правительством РК. А Перечень профессиональных праздников утверждается уполномоченным государственным органом по труду, то есть Министерством труда и социальной защиты.

Теперь Минтруда своими нормативными документами будет утверждать такие профессиональные праздники, как:

День медика;

День учителя;

День работников культуры и искусства;

День полиции;

День шахтера;

День работников науки;

День работников средств массовой информации;

День госслужащего;

День металлурга;

День строителя;

День пограничника;

День национальной валюты и другие.

В перечне праздничных дат, утвержденных правительством, останутся следующие даты:

День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан – 15 февраля;

День благодарности – 1 марта;

День памяти жертв политических репрессий и голода – 31 мая;

День государственных символов Республики Казахстан – 4 июня;

Национальный день домбры – первое воскресенье июля;

День Абая – 10 августа;

День спорта – третье воскресенье августа;

День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона – 29 августа;

День знаний – 1 сентября;

День семьи – второе воскресенье сентября;

День языков народа Казахстана – 5 сентября;

День труда – последнее воскресенье сентября;

День пожилых людей – 1 октября;

День хлеба – 16 октября;

День энергосбережения – 11 ноября;

День Первого Президента Республики Казахстан – 1 декабря.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 19 мая.