На некоторых ТЭЦ износ генерирующих мощностей приближается к 90%, передает Informburo.kz.

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Министерство энергетики РК намерено пересмотреть предельные тарифы энергопроизводящих организаций на производство электроэнергии. Их планируют ввести в действие с 1 июня 2023 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Заявки на корректировку предельных тарифов подали 27 энергопроизводящих организаций из 47. Для 20 энергопроизводящих организаций тариф останется на прежнем уровне. Каждую заявку Минэнерго рассматривает индивидуально.

"Во внимание были приняты заявки, требующие своевременного решения, связанные с подготовкой энергопроизводящих организаций к предстоящему отопительному сезону с проведением масштабного ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений", – отметили в министерстве.

Износ генерирующих мощностей энергопроизводящих организаций Казахстана составляет около 58%, при этом на некоторых ТЭЦ износ приближается к 90%. Это Степногорская ТЭЦ – 82%, Риддер ТЭЦ – 75%, Уральская ТЭЦ – 86%. Ежегодный рост износа связан с тем, что ремонтные работы проводятся только в объёме, предусмотренном тарифом. Этого недостаточно для обеспечения надёжности и безаварийности ТЭЦ.

Проект предельного тарифа предусматривает подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, рост стоимости материалов и оборудования, также увеличение затрат, независящих от энергопроизводящих организаций, связанные в том числе с повышением стоимости топлива и его транспортировки.

Также Минэнерго работает над повышением уровня заработных плат персонала станций до средних по соответствующим регионам. В проекте предельного тарифа также учитывается увеличение зарплаты производственного персонала. Это направлено на прекращение оттока высококвалифицированных специалистов с энергопредприятий в смежные отрасли экономики.

Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ проводит анализ влияния повышения предельных тарифов энергопроизводящих организаций на социальное благополучие населения.