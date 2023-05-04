Одна из главных сенсаций первого раунда Кубка Стэнли - вылет мощнейшего «Бостона», установившего рекорд по количеству набранных очков в регулярном сезоне. Конечно же, все сразу вспомнили о «проклятии» Президентского кубка. Лишь восемь раз обладатель этой награды выигрывал в постсезоне Кубок Стэнли – а вручают приз с 1986 года. Как сложатся дальнейшие игры Кубка Стэнли после вылета фаворита? Актуальные новости и спортивные прогнозы доступны на сайте всепроспорт.

Большая часть серии с «Флоридой» была для «Бостона» будто бы продолжением фантастической регулярки, в которой «Мишки» одержали 65 побед и набрали 135 очков – оба показателя стали историческими рекордами НХЛ.

«Брюинз» повели в серии 3-1, причем для этого им хватало просто наказывать «Пантер» за ошибки. «Флориде» не помогла в тот момент и замена вратаря – Алекс Лайон, не имевший опыта плей-офф и проваливший две игры, уступил место Бобровскому, с которым южане, наконец-то, почувствовали уверенность в своих силах.

И дальше произошло нечто невероятное. «Флорида» выиграла три матча подряд! Два – в овертаймах на выезде. Особенно драматичной стала седьмая игра. «Пантеры» вели 2:0, после позволили сопернику выйти вперед, затем отыгрались за 60 секунд до конца основного времени с пустыми воротами и дожали «Медведей» в овертайме.

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