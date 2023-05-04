Уголовное дело в отношении 22-летнего Олжаса ТОКАРИНА начали рассматривать в СМУС Костанайской области сегодня, 4 мая. Он обвиняется в том, что 16 февраля этого года насмерть забил молотком Куандыка Кенкенова, мужа своей сводной тети.

- Конфликт произошел в доме Кенкеновых, у которых проживал Токарин, - зачитал обвинительное заключение прокурор Еркебулан АЙТБАЕВ. - Токарин видел, как его тетя поругалась с мужем, после чего, собрав вещи и четырех несовершеннолетних детей, ушла из дома. Токарин купил бутылку водки и начал упрекать Кенкенова в плохом отношении с тетей, стал его избивать. Когда понял, что Кенкенов превосходит по физической силе, проявил исключительную жестокость: нанес молотком более 15 ударов. Потом снял истекающего кровью на iPhone 5 и показал тете.

Потерпевшая работает учителем в школе, она слушала обвинение со слезами на глазах.

Подсудимый заявил, что не признает вину в жестоком убийстве.

- Я признаю, что нанес телесные повреждения, убивать не хотел, - сказал Токарин. - Прошу переквалифицировать на статью об убийстве.

Жена убитого Салтанат Кенкенова работает учителем, прожила с мужем 18 лет.

- Ругались по мелочам, потом он извинялся, - сообщила она в суде. - Руку поднимал только по молодости. Я бы не родила ему четырех детей, если бы плохо жили!

Потерпевшая пояснила: когда увидела истекающего кровью мужа по видео, подумала, что это шутка. Сводный племянник давно жил у них. Она не помнит, кто вызвал "скорую". Муж умер в больнице от потери крови спустя 3 часа.

- Это никак не влияет на квалификацию дела о жестоком убийстве, - уточнил гособвинитель.

В обвиненительном заключении также указано: подсудимый эгоцентричен, страдает от нехватки внимания и признания своей значимости от авторитетных людей.

В суде допросили двоюродного брата убитого АЛИПОВА и его жену. К ним в ночь убийства пришла потерпевшая Салтанат Кенкенова после ссоры с мужем.

- Она пришла с детьми, потом ушла. Я спал. Потом она позвонила, сказала, что что-то произошло, - пояснил Алипов. - Мы пошли к Салтанат, я увидел на полу Куандыка в крови, рядом был молоток. Токарин был рядом и сказал что-то вроде: "Это моя месть".

- Он сказал, что отомстил за тетю, над которой тот издевался 18 лет? - уточнил гособвинитель.

Свидетель ответил, что этого не слышал.

- Это слышала я, - пояснила супруга. - Он сказал: "Я отомстил за тетю". Еще говорил мне: "Что по нему плачешь? Ничего ему не будет".

По словам обоих свидетелей, погибший был хорошим человеком, кормильцем.

- Причина убийства же должна быть, какой мотив? - уточнил судья Кушербай АКШАЛОВ.

- Сам понять не могу, - развел руками Алипов.

Куандык Кенкенов долгое время возглавлял ДЮСШ Узунколького района, занимался спортом. Именно поэтому, по словам свидетелей, подсудимого пришлось взять молоток.

Токарин был судим за кражу, получил ограничение свободы, которое потом заменили реальным сроком. Наказание отбывал в Актобе.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ