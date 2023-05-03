По прогнозам синоптиков, с четверга по субботу, 4-6 мая, осадков на всей территории области не ожидается.

Фото Еены ПИКЕЛЬНОЙ



- В четверг и пятницу ночами по области будет 5-10, на юго-востоке 2 градуса тепла, но на почве прогнозируем заморозки до -2°С, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - В дневное время термометры покажут 20-25, на юго-востоке до 17°С. В субботу ночью будет +3...+8°С, днем столбики термометров достигнут отметок 22-27 градусов выше нуля.

В Костанае в ближайшие трое суток по ночам 6-8 градусов тепла. Дневные температуры будут следующими: в четверг 22-24°С; в пятницу 23-25°С; в субботу 25-27°С.

Ветер в четверг ожидается ожидается юго-восточный скоростью 7-12 м/с. В пятницу и субботу будет юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с.