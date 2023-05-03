Прения по делу о создании в Костанае финансовой пирамиды Antares прошли в суде № 2 во вторник, 2 мая.

Согласно обвинительному заключению, подсудимая Ольга ТРОПАНЕЦ по предварительному сговору с Гульшат Жетписпаевой и ее братом Шынгысом Кемельбаевым открыла в Костанае фирму, зарегистрированную на территории Гонконга, и «способствовала ее развитию на территории области». Минимальный вклад участников пирамиды составлял $100, максимальный - $300 000, доход обещали в размере 2% в день. Позже Жетписпаева и Кемельабев перешли в разряд свидетелей за сотрудничество со следствием.

В прениях государственный обвинитель Дюсен ШАКИРОВ еще раз отметил, что в деятельность финансовой пирамиды были вовлечены 97 граждан Казахстана. От них на счета Тропанец, Жетписпаевой и Кемельбаева поступило 46 628 428 тенге, что является особо крупным размером. Из этих средств на счет Тропанец поступил 21 728 473 тенге. Материальный ущерб причинен 33-м жителям Костанайской области.

- Вина подсудимой полностью доказана, - пояснил Шакиров. - Прошу назначить 6 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колония-поселение) и отсрочить отбывание наказания на 5 лет. Тропанец также не имеет права занимать должности в сфере предпринимательской деятельностью в течение 5 лет. И должна выплатить ущерб солидарно с Жетписпаевой и Кемельбаевым.

Ольга Тропанец сразу сообщила суду, что свою вину полностью не признает, а также назвала себя такой же потерпевшей, как и все остальные. Она запретила СМИ использовать свое изображение с самого первого слушания. В прениях она также не признала вину.

Последнее слово подсудимая скажет 12 мая.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ