Парламентская фракция "Ак жол" высказалась о рисках вторичных санкций для Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Акжоловцы напомнили, что ранее делегация Министерств финансов и торговли США и Управления по санкциям Великобритании заявила о возрастании риска применения к казахстанским компаниям вторичных санкций за содействие в обходе антироссийских мер, введенных международным сообществом с начала войны в Украине.

"В частности, у международных партнеров вызывают сомнения резко возросшие в 22 раза объемы экспорта электроники из Казахстана в Россию, что они связывают с практикой скрытого реэкспорта подсанкционной продукции из третьих стран через схемы так называемого параллельного импорта и ложного транзита, когда товар из Европы даже не доезжает до нашей страны, на полпути "перепродается" конечным заказчикам в лице российских компаний", - озвучил руководитель фракции Азат Перуашев.

Мажилисмен отметил, что МИД Казахстана неоднократно подтверждал приверженность страны международному праву и соблюдению вводимых мировым сообществом торговых ограничений.

В связи с этим депутаты фракции "Ак жол" призвали неукоснительно соблюдать международные санкции.

Ранее председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова оценила риски наложения вторичных санкций на банковские и финансовые учреждения Казахстана. По ее словам, сегодня финансовый сектор страны не получал никаких уведомлений со стороны регуляторов. Она подтвердила журналистам, что банков, которым грозят санкции, в Казахстане нет.