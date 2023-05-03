Наложить ответственность на блогеров за их действия предложили депутаты партии "Ауыл", передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Озвучивая депутатский запрос, мажилисмен Анас Баккожаев отметил, что зачастую те, кто называет себя блогерами, могут публиковать недостоверную информацию.

"Это люди, которые не отказываются оклеветать кого-либо, шантажом зарабатывают деньги, тем самым нарушают благополучие страны и угрожают ее безопасности. Мы не можем сказать, что большая часть тех, кто считает себя блогерами, правильно понимают, что такое блог, но многие пользуются своей репутацией, регалиями и заслугами перед страной, под видом оказания помощи народу организовывают различные "хайпы" в соцсетях", - заявил Баккожаев на заседании Мажилиса.

Озвучивая запрос, депутат напомнил, что некоторые блогеры явились причиной тому, что казахстанцы попали в финансовые пирамиды.

"Считаю, что действия блогеров, которые искажают происходящие социальные ситуации в стране, придают им межнациональный оттенок и распространяют в стране дезинформацию, должны быть детально рассмотрены. Всем известно, чем закончилась ситуация в Кордае, из-за быстрого распространения неподтвержденных слухов через соцсети. (...) К сожалению, наша молодежь пытается подражать им и увлекается подобным творчеством, впитывает в себя эту негативную идеологию. Сколько наших девушек, которые поверили этим блогерам и оказались в рабстве за границей. За короткое время мы стали словно родиной блогеров, которые не могут отвечать за свои слова и поступки. Это опасное явление", - добавил депутат.

При этом Баккожаев подчеркнул, что за распространение ложной информации в соцсетях, наносящей ущерб правам и законным интересам граждан, в отношении блогеров в Казахстане никакая ответственность не предусмотрена.

"Год назад Глава государства в своем Послании поручил пересмотреть закон о СМИ с учетом интересов государства, потребностей общества. Однако мы видим, что этот закон еще не готов, поэтому необходимо: во-первых, дать оценку действиям ответственных за законопроект. Во-вторых, необходимо закон о СМИ вынести на открытое обсуждение Мажилиса. Настало время, когда ответственность в сфере информации должны ощутить не только журналисты, но и блогеры. Этот вопрос нужно срочно рассмотреть", - резюмировал Анас Баккожаев.