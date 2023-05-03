Навести порядок в движении электросамокатов предлагают в Казахстане
Депутат Мажилиса Сергей Пономарев возмутился движением электросамокатов, которые носятся с большой скоростью по тротуарам и пешеходным зонам, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Депутат заявил, что ежемесячно в республике продают десятки тысяч новых транспортных средств, а на рынок Казахстана активно заходят сервисы по аренде электросамокатов.
"В сферу самокатов зашел такой гигант, как "Яндекс". Это, как вы знаете, крупнейший игрок на рынке такси. И сегодня встал логичный вопрос безопасности пешеходов. У водителей самокатов пока нет ограничений по возрасту, психическому или физическому состоянию в момент управления", - заявил он в депутатском запросе на имя первого заместителя премьер-министра.
Как отметил депутат, в данное время нет четких требований к скоростному режиму и соблюдению правил дорожного движения владельцами электросамокатов.
"Самокатчики, особенно юные, не знают, что такое наказание за сбитого пешехода. Частные самокаты не пронумерованы, и вычислить их в случае побега с места происшествия архисложно. При этом очевидно, что сервисы проката нового вида транспорта оказались необычайно востребованными в крупных городах", - озвучил запрос депутат Пономарев.
По словам депутата, учет пострадавших на тротуарах от наездов не ведется ни одним уполномоченным госорганом и доказать вину самокатчика нет возможности.
"О ситуации на тротуарах мы можем судить только по собственному опыту, по больничным сводкам, напоминающим фронтовые, травматичным историям, о которых пишут в социальных сетях. Хотя опросы персонала травмпунктов говорят о том, что в мегаполисах ежедневно каждая больница принимает в среднем 3-4 участников происшествий с электросамокатами. И это только те, кто озвучивает причину получения травмы. Наша фракция осознает важность экологичного вида электротранспорта, особенно в Алматы", - заявил депутат фракции Amanat.
Как отметил депутат, 50-60 тысяч поездок на самокате значительно снижают загазованность, пробки, нагрузку на автопарковки и на такси в крупных городах.
"Безопасность пешеходов, обычных людей, что идут по тротуару, у нас на первом месте. Поэтому найти решение непросто. Полный запрет выезда электросамокатов на тротуары выдавит в том числе неопытных водителей на проезжую часть. Запрет движения по дорогам лишает возможности передвигаться с деловой целью. А разрешение езды по тротуарам, при лавинообразном росте электросамокатов, не оставит места пешеходам", - говорится в запросе.
На основании вышеизложенного депутаты подготовили следующие вопросы:
- местным исполнительным органам провести ревизию специализированной инфраструктуры, пригодной для движения электросамокатов;
- включить в проектную документацию и рассмотреть возможность выделения денежных средств на строительство инфраструктуры;
- привлекать к созданию инфраструктуры для новых видов транспорта шеринговые компании;
- ввести учет происшествий с участием электросамокатов при обращении за медицинской помощью на уровне организаций здравоохранения;
- Министерству внутренних дел завершить работу и запустить в эксплуатацию программу общественного контроля за соблюдением правил дорожного движения, чтобы любой пешеход мог снять нарушителя, отправить видео в дорожную полицию и наказать "электрохулигана".
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