Депутат Мажилиса Сергей Пономарев возмутился движением электросамокатов, которые носятся с большой скоростью по тротуарам и пешеходным зонам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Депутат заявил, что ежемесячно в республике продают десятки тысяч новых транспортных средств, а на рынок Казахстана активно заходят сервисы по аренде электросамокатов.

"В сферу самокатов зашел такой гигант, как "Яндекс". Это, как вы знаете, крупнейший игрок на рынке такси. И сегодня встал логичный вопрос безопасности пешеходов. У водителей самокатов пока нет ограничений по возрасту, психическому или физическому состоянию в момент управления", - заявил он в депутатском запросе на имя первого заместителя премьер-министра.

Как отметил депутат, в данное время нет четких требований к скоростному режиму и соблюдению правил дорожного движения владельцами электросамокатов.

"Самокатчики, особенно юные, не знают, что такое наказание за сбитого пешехода. Частные самокаты не пронумерованы, и вычислить их в случае побега с места происшествия архисложно. При этом очевидно, что сервисы проката нового вида транспорта оказались необычайно востребованными в крупных городах", - озвучил запрос депутат Пономарев.

По словам депутата, учет пострадавших на тротуарах от наездов не ведется ни одним уполномоченным госорганом и доказать вину самокатчика нет возможности.

"О ситуации на тротуарах мы можем судить только по собственному опыту, по больничным сводкам, напоминающим фронтовые, травматичным историям, о которых пишут в социальных сетях. Хотя опросы персонала травмпунктов говорят о том, что в мегаполисах ежедневно каждая больница принимает в среднем 3-4 участников происшествий с электросамокатами. И это только те, кто озвучивает причину получения травмы. Наша фракция осознает важность экологичного вида электротранспорта, особенно в Алматы", - заявил депутат фракции Amanat.

Как отметил депутат, 50-60 тысяч поездок на самокате значительно снижают загазованность, пробки, нагрузку на автопарковки и на такси в крупных городах.

"Безопасность пешеходов, обычных людей, что идут по тротуару, у нас на первом месте. Поэтому найти решение непросто. Полный запрет выезда электросамокатов на тротуары выдавит в том числе неопытных водителей на проезжую часть. Запрет движения по дорогам лишает возможности передвигаться с деловой целью. А разрешение езды по тротуарам, при лавинообразном росте электросамокатов, не оставит места пешеходам", - говорится в запросе.

На основании вышеизложенного депутаты подготовили следующие вопросы: