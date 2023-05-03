По его словам, легализацию нужно продлить до тех пор, пока не будут приняты конкретные меры против незаконного ввоза автомобилей, передает Informburo.kz.

Депутат фракции ОСДП Наурыз Сайлаубай направил запрос первому заместителю премьер-министра Роману Скляру с предложением легализовать автомобили, ввезённые в Казахстан после 1 сентября 2022 года.

"Мы поднимаем вопрос о судьбе около 80 тысяч автомобилей, въехавших на территорию нашей страны после 1 сентября 2022 года. Почему простое население завозит автомобили из других государств? Потому что эти автомобили новые, высокого качества, цены на них выгодные. Цены на подержанные автомобили становятся всё выше, а новые машины, собранные у нас, недоступны для обычных граждан, при этом цена не соответствует качеству. Стоимость ставок утилизационного и регистрационного сборов, если официально покупать авто за границей, также превышает стоимость транспорта. Поэтому наши граждане до сих пор завозят автомобили из соседних стран", – констатировал депутат.

Он попросил Романа Скляра ответить, почему с 1 сентября 2022 года гражданам Казахстана, управлявшим транспортом с иностранной регистрацией, разрешён въезд в страну.

"ОСДП предлагает продлить срок легализации транспортных средств до тех пор, пока мы не найдём и не утвердим конкретные меры против незаконного ввоза автомобилей. Среди владельцев этих автомобилей есть матери-одиночки, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с ограничивающими возможностями, молодые люди до 35 лет", – сказал Наурыз Сайлаубай.