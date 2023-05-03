Депутат от ОСДП предложил легализовать автомобили, ввезённые в Казахстан после 1 сентября 2022 года
По его словам, легализацию нужно продлить до тех пор, пока не будут приняты конкретные меры против незаконного ввоза автомобилей, передает Informburo.kz.
Депутат фракции ОСДП Наурыз Сайлаубай направил запрос первому заместителю премьер-министра Роману Скляру с предложением легализовать автомобили, ввезённые в Казахстан после 1 сентября 2022 года.
"Мы поднимаем вопрос о судьбе около 80 тысяч автомобилей, въехавших на территорию нашей страны после 1 сентября 2022 года. Почему простое население завозит автомобили из других государств? Потому что эти автомобили новые, высокого качества, цены на них выгодные. Цены на подержанные автомобили становятся всё выше, а новые машины, собранные у нас, недоступны для обычных граждан, при этом цена не соответствует качеству. Стоимость ставок утилизационного и регистрационного сборов, если официально покупать авто за границей, также превышает стоимость транспорта. Поэтому наши граждане до сих пор завозят автомобили из соседних стран", – констатировал депутат.
Он попросил Романа Скляра ответить, почему с 1 сентября 2022 года гражданам Казахстана, управлявшим транспортом с иностранной регистрацией, разрешён въезд в страну.
"ОСДП предлагает продлить срок легализации транспортных средств до тех пор, пока мы не найдём и не утвердим конкретные меры против незаконного ввоза автомобилей. Среди владельцев этих автомобилей есть матери-одиночки, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с ограничивающими возможностями, молодые люди до 35 лет", – сказал Наурыз Сайлаубай.
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