2 мая в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Асгата Жакашева потерпевшими были заявлены гражданские иски о возмещении нанесенного лесным пожаром ущерба государству и частным лицам. Жители Аманкарагая, Озерного и Лесного претендуют на 642,1 млн тенге.

В ходе судебного разбирательства, которое проходит в суде № 2 Костаная, выслушают 172 потерпевших этой категории. Также о своих притязаниях уже заявили акимат Аулиекольского района и два учреждения лесного хозяйства.

- В результате пожара пострадало имущество - как государственное, так и физических лиц. Акиматом района были приняты меры по восстановлению и возмещению причиненного ущерба, - сказал представитель ГУ «Аппарат акима Аулиекольского района» Марлен БЕКЕЕВ, - За ущерб по четырем объектам малого бизнеса - 43, 2 млн тенге, социальная помощь 140 пострадавшим - 22,3 млн, компенсация за 20 транспортных средств - 27,3 млн, компенсация за 122 головы скота - 12, 7 млн, компенсация за 33 хозпостройки - 71,8 млн, компенсация по четырем домам - 12,1 млн, за услуги по подвозу воды, питания, оценки имущества пострадавших, опашку территории, вывоз ТБО, ГСМ - из местного бюджета 114 млн 957 тыс.тенге. В селе Аманкарагай вдоль республиканской трассы установлено ограждение на 21 млн 993 тыс. взамен сгоревшего. Всего из средств местного бюджета выплачено 326 млн 380 тыс. 278 тенге 37 тиын. Заявляем иск на эту сумму.

Адвокат Сабыржан ИМАНБАЕВ уточнил, кому именно предъявляется иск.

- Мы знакомились с материалами уголовного дела и акимат района пришел к выводу, что иск предъявляем здесь сидящему Асгату Жакашеву, - ответил Бекеев.

- По приговору Аулиекольского районного суда виновным в пожаре был признан тракторист Рапейко. Вы являлись потерпевшими по этому делу. Почему же не Рапейко предъявили иск? - спросил адвокат.

- Мы ситуацию обсуждали и пришли к выводу, что тракторист был всего лишь исполнителем, оказался крайним в цепочке... - ответил Бекеев.

Напомним, что согласно материалам Аулиекольского районного суда тракторист Александр Рапейко 2 сентября на тракторе МТЗ-82 транспортировал вагончик на деляну Кондратьевского лесничества, входящего в Басаманский лесхоз. Его попросил об этом частный лесозаготовитель Есмагамбетов. Выхлопная труба трактора не имела искрогасителя, цилиндро-поршневая группа двигателя была неисправна. Суд пришел к выводу, что искры из трубы стали причиной возгорания, стояла сухая, очень жаркая погода, вихревой ветер понес огонь в сторону лесного массива. Рапейко вину признал, прокуратура не была против заключения с ним процессуального соглашения. Ни один из потерпевших не предъявил ему исков в возмещении причиненного ущерба.

Директора же ГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства» сейчас обвиняют в том, что он, как руководитель, сделал возможным такое происшествие - не был издан приказ о запрете нахождения и производства работ в лесу во время жаркой, сухой ветреной погоды (5-й класс пожарной опасности), а бригады лесозаготовителей во время директорства Жакашева не один раз вели самовольные - без лесорубочных билетов - работы в лесу, деньги за это платили директору ГУ на карт-счет.

Прошлогодний сентябрьский пожар, говорится в приговоре суда по делу Рапейко, уничтожил 39 772 га лесных угодий, ущерб - более 18 млрд тенге. Сгорели или повреждены 91 жилой дом, пострадало 4 объекта малого бизнеса, имущество 5 крестьянских хозяйств, сгорели хозпостройки жителей, скот, другие домашние животные.

За ущерб, причиненный пожаром, потерпевшие теперь предъявляют гражданские иски Асгату Жакашеву. Первый, озвученный в суде 2 мая, вызвал множество вопросов со стороны защитников бывшего директора.

- Вот я смотрю по иску - за автотранспорт возмещение выплачивали. А ведь транспорт не может быть не застрахован. Это невозможно, это административная ответственность. Вы минусовали страховку, когда определяли сумму компенсации? Или вот имелся сарай, который не был введен в эксплуатацию. На каком основании компенсация выплачивалась? - спрашивал Иманбаев.

- Я не страховщик, но насколько знаю, имущество должно быть конкретно застраховано на случай пожара, наводнения, а страхование гражданско-правовой ответственности автовладельцев - это совсем другое... По сараям всяким, как и за сгоревшую птицу, оказывалась помощь из общественных фондов, то есть за счет внебюджетных средств, - отвечал Бекеев.

Адвокат Илья ЛУНЕВ уточнял, проводилась ли экспертиза перед тем, как определялся ущерб за сгоревших коров. Точно ли они сгорели или уведены хозяевами, и вообще был ли у них скот.

Бекеев пояснял, что домашние животные внесены в базу ИСЖ, а в созданной на время ЧС комиссии из 18 человек были и сотрудники управления ветеринарии, которые осматривали трупы животных, сличали их данные с помощью хозяев.

Лунев хотел также знать, вошла ли в сумму иска компенсация за земельные участки под сгоревшими домами. Представитель акимата пояснил - когда люди соглашались на новые дома, они писали заявления на отказ от земельных участков в пользу государства.

- На основании чего компенсировалось имущество КХ и по какой бюджетной классификации прошли выплаты? - продолжал адвокат. - То же самое - по какой бюджетной классификации оплачивали подвоз воды во время пожара, опашку, вывоз ТБО, горюче-смазочные материалы, указанные в вашем исковом заявлении? В иске говорится, что установлено ограждение вдоль трассы в селе Аманкарагай взамен сгоревшего. Утрачен деревянный забор, поставили металлический. И в иске уже стоимость металлического указана? До пожара деревянный устраивал? На чьем балансе был забор, на чьем сейчас?

Адвокат попросил предоставить все документы с кодами бюджетной классификации в обоснование суммы иска. Отсутствие чего-либо, естественно, способно эту сумму уменьшить.

Были также озвучены иски двух учреждений лесного хозяйства - Басаманского и Семиозерного - на сумму около 11 млн тенге. Однако судья Алтын БАЙЖУМАНОВА попросила уточнить их - не просто перечислить суммы ущерба, а сослаться на конкретные нормы законодательства, ставшие основанием для предъявления исков.

Пока исковые требования предъявили не все потерпевшие.

Фото Галины КАТКОВОЙ