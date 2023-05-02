Об этом сообщили сегодня на заседании правительства. Вода есть в 80,4% сел области. В кабмине отметили, что регионам с низкими показателями деньги выделяются в первую очередь. Правительство планирует в 2025 году обеспечить водоснабжением все населенные пункты страны.

В нашем регионе запланированы 52 проекта. Как их внедряют на местах и сколько средств для этого потребуется, так же сегодня обсудили в областном акимате.

В бюджете 2023 года предусмотрели 21,1 млрд тенге на реализацию новых и текущих проектов водоснабжения. В села от этой суммы направили 15,8 млрд тенге.

Впервые к централизованному водоснабжению подключат 24 села: Шеген Джангельдинского района; Красноармейское, Приреченка, Окраинка, Свердловка и Подгорное Денисовского района; Есенбаев Амангельдинского района; Лесное, Новотроицкое Карабалыкского района; Владимировка, Садчиковка, Московское, Александровка, С. Половниковка, Айсары Костанайского района; Чайковское Житикаринского района; Ершовка, Пресногорьковка Узункольского района; Ленино, Заозерное, Первомайское, Чистый чандак Федоровского района; Уштобе г. Аркалык; Караоба Сарыкольский района.

«Будет улучшено водоснабжение» еще в 11 селах, отметил в своем докладе руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен АСКАРОВ. Это - Майское, Красносельское и Юбилейное района Б. Майлина; Карасу и Кумкешу Амангельдинского района; Фрунзенское Денисовского района; Ашутасты, Ангарское г. Аркалык; Сужарган Джангельдинского района; Пригородное Житикаринского района; районный центр Федоровского района.

- Восемь сел будут обеспечены пунктами очистки и раздачи воды, это Сокол, Сатай, Троебратное Узункольского района, Смирновка и Михайловка Карабалыкского района, Екидин, Кайынды и Жанакала Аркалыка, - сказал он.

Кроме сельского населения, в качественной питьевой воде нуждается и городское. Уровень обеспеченности в Тобыле - 86%, в Житикаре - 91,3%, Аркалыке - 92,4%. В эти города из бюджета направят 5,3 млрд тенге.

Аскаров уточнил, что в последующие два года потребуется еще 56,4 млрд тенге. По его словам, сейчас есть 14 проектов на 16,4 млрд тенге с заключением экспертизы, которые были направлены на формирование бюджета 2024-2026 годов. 50 проектов находятся в разработке, их ориентировочная сметная стоимость - 46,5 млрд тенге.