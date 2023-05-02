68-летняя женщина вышла на балкон. В это время ее двухлетняя внучка закрыла дверь изнутри. В доме никого из взрослых не было, открыть дверь никто не мог. Женщина стала просить помощи с балкона и соседи вызвали сотрудников полиции. На вызов приехали патрульные полицейские Сапаржан КАРИБАЕВ и Едиль МУРАТХАНОВ, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Чтобы помочь женщине, сотрудник полиции Едиль Муратханов решил подняться на третий этаж по балконам.

- Как только поступил вызов, мы уже по пути обдумали план действий. Так как в доме находился маленький ребенок, который мог испугаться, мы действовали быстро и оперативно. Входная дверь и балконная оказались закрытыми, поэтому войти в квартиру можно было, только поднявшись по балконам. Во время спасательной операции мой напарник меня страховал, - рассказал подробности спасательной операции Едиль Муратханов.

Женщина поблагодарила стражей порядка за оказанную помощь.



Для патрульного полицейского Сапаржана Карибаева, который в органах внутренних дел служит с 2011 года, это не первый случай оказания помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. А для его напарника - молодого сотрудника Едиля Муратханова, который работает в полиции с 2022 года, это первая спасательная операция.