Во вторник, 25 апреля, горожане поделились с НГ видео- и фотоматериалами о том, как разрушается облицовока лестничного ряда на набережной возле Большого моста.

- Сейчас выделят деньги из бюджета, «отремонтируют» и радуйся народ, - предположил в комментариях один из подписчиков нашего Телеграм-канала.

- Опять на один год, - сетует другой.

- Наверное, 30% плитки отвалилось, - с иронией написал третий.

Уже в среду здесь приступили к демонтажу и монтажу керамогранита, об этом корреспонденту "НГ" рассказал рабочий, который назвал себя только по имени - Виталий. Отметим, что разрушенных участков здесь не так много, как это могло показаться в предложенном подписчиком посте.

Ссылаясь на свой опыт, Виталий предполагает, что основная причина разрушения облицовки - отсутствие здесь и вдоль дороги водоотводной системы. Большое количество талой воды идет сверху. Кроме того, подрядные организации сбрасывают сверху снег. По словам рабочего, он сам видел сброс снега, проезжая по Большому мосту.

Во-первых, на этом спуске лежит большой объем снега, керамогранит не выдерживает и ломается. Во-вторых, в период таяния снега влага проникает в стенки и разрушает клеющийся материал, который скрепляет плитку с основной конструкцией.

Еще один фактор - поведение людей, отмечает мастер. Несмотря на предупреждения о том, что на поверхность наступать нельзя, прохожие все равно наступают. Более того, этот спуск - излюбленное место для развлечений велосипедистов.

- Здесь просто надо ухаживать и смотреть за этим участком постоянно. Камеры есть, а толку нет, - заметил Виталий. - Вот это люди ногами разбивают (показывает в сторону ограждения - НГ). Не машина, не природа. Люди это делают сами.

Возвращаясь к комментариям подписчиков, хотим обратить внимание на мнение пользователя Alexey.

- Какие-то намывы песка на площадке. Там снег-то чистили зимой? Или всё в воде стояло? Позапрошлой зимой не чистили, всё было завалено снегом. А раз так, то зачем делать из керамогранита? Кирпичные стены и покройте их какой-то мозаикой-барельефом - хороший вид на десятилетия, - дал он практический совет.

Фото Сауле Куанбек