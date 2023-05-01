Состоялись ответные матчи 1/8 финала Кубка Казахстана по футболу.

Эти игры прошли в честь мастера спорта СССР Виктора Георгиевича Каткова (3.06.1952), являющегося воспитанником жамбылской школы футбола. В составе команды местной ДЮСШ он стал призером турнира среди юношеских команд Казахской ССР и вошел в список 11 лучших молодых футболистов республики. Там же в 1970-1971 гг. Катков играл за «Энергетик»/«Алатау» ( 45 игр, 4 гола), а с 1972 по 1976 гг. выступал за «Кайрат» (63 игры, 3 гола). Также в его игровой карьере были клубы «Целинник», «Таврия» (Симферополь) и «Химик» (ныне «Тараз»), где в 1982 году начал свою тренерскую деятельность.

Жаслан Жумашев сравнивает счет в матче / Скриншот трансляции

Виктор Георгиевич также работал тренером в клубах «Арман» (Кентау), «Ажар» (Кокшетау), «Кайрат», ЦСКА и «Карасай Сарбаздары» (Талдыкорган). В 1988-1989 гг. он был главным тренером сборной Казахской ССР. В 2001 году ему было присвоено звание заслуженного тренера РК. С 2008 года он работал в Федерации футбола Казахстана, возглавляя департаменты детско-юношеского футбола и сборных команд Казахстана, а с 2009 по 2014 гг. являлся вице-президентом ФФК. В настоящее время Виктор Катков продолжает работать старшим преподавателем на кафедре футбола в Казахстанской академии спорта и туризма.

«Тобол» после победы в первом матче 1/8 финала Кубка РК в Костанае над командой из Павлодарской области «Аксу» (2:0), ответный матч проводил в Павлодаре, где на поле стадиона «Центральный» в стартовом составе вышли голкипер Султан Бусурманов, защитники Роман Асранкулов, Иван Рогач, Александр Марочкин и Тимур Жакупов, полузащитники Серикжан Мужиков (к), Йован Илич и Асмир Сульич, а также нападающие Жаслан Жумашев, Игорь Сергеев и Ислам Чесноков.

Хозяева, которым для выхода в следующую кубковую стадию, необходимо было побеждать с разницей в три гола, очень активно начали встречу. На 8-й минуте после атаки по левому флангу защитник из Кыргызстана Кайрат Жыргалбек уулу от лицевой линии сделал передачу белорусскому полузащитнику Евгению Земко, который с центра с метра от штрафной площади пробил с ходу, но мяч пролетел над правым верхним углом. Гости ответили на 11-й минуте атакой по правому краю, в ходе которой Чесноков переиграл на подступах к штрафной площади нигерийского полузащитника Чиди Осучукву, вошел в нее и пробил между двух защитников в ближний угол, но голкипер «Аксу» Игорь Трофимец перевел мяч над собой на угловой.

На 26-й минуте после атаки павлодарцев по правому краю капитан «Аксу» Руслан Есимов сделал заброс на дальнюю штангу, а мяч от руки Марочкина, пытавшегося выбить его из левого края вратарской площадки, куда устремился нападающий хозяев Мирас Турлыбек, вылетел за лицевую линию. Арбитр встречи Александр Затула из Усть-Каменогорска после видеопросмотра назначил 11-метровый штрафной удар в ворота «Тобола», а реализовал пенальти Турлыбек - 1:0.

Чуть более десяти минут понадобилось гостям, чтобы восстановить равновесие в матче. Рогач от левого угла своей штрафной площади сделал длинную передачу по левому краю на ход Сергееву. Тот убежал от защитников Елдоса Ахметова и Улара Жаксыбаева, а войдя в штрафную площадь, развернулся и откатил мяч Жумашеву, который обманным движением переиграл подоспевших тех же защитников, сместился влево и из пределов штрафной площади пробил низом в дальний угол. Мяч пролетел рядом с бросившимся за ним голкипером и от штанги влетел в сетку ворот - 1:1.

Во втором тайме вместо Асранкулова на поле вышел российский защитник Альберт Габараев, который уже через три минуты подключился к атаке «Тобола» по левому краю, совершил сольный проход почти до лицевой линии, откуда сделал диагональную передачу Жакупову, но того на линии штрафной площади на мгновение опередил Жыргалбек уулу.

Постепенно инициатива перешла к хозяевам, которые после часа игры заработали штрафной удар по центру метрах в 30-ти от ворот. Однако голкипер легко поймал мяч после удара Ахметова в левый угол ворот. После этого момента в составе «Тобола» вместо Сульича вышел Рамазан Оразов. На 70-й минуте Осучукву с правого края пробил в дальний угол, выбежавший из-за спины Жакупова Жыргалбек уулу попытался с линии вратарской площадки в касание поразить ворота, но не успел к мячу, который отскочил от газона, а Бусурманов в падении отбил его. Через три минуты еще одна атака «Аксу» по правому краю завершилась переводом мяча в центр бразильскому защитнику Брайану Гарсиа Сильве, который пробил с подступов к дуге штрафной площади в левый верхний угол ворот. Голкипер в прыжке не дотянулся до мяча, но тот попал в штангу. Мяч пытался перехватить Есимов, но Бусурманов в падении выбил его из ног капитана хозяев.

Еще три замены в составе «Тобола» на 75-й и 79-й минутах полностью поменяли линию нападения гостей, в которой Сергеева и Чеснокова, а затем и Жумашева заменяли соответственно ивуариец Серж Дебле, Бейбит Галым и россиянин Павел Киреенко. Но павлодарцы не оставляли попыток выйти вперед, и на 80-й минуте организовали быстрый выпад по левому флангу, а вошедший с мячом в штрафную площадь Турлыбек ушел от опеки защитников и откатил мяч под удар Осучукву, который с подступов к штрафной площади пробил с лету по центру ворот, но голкипер кулаками отбил мяч.

В игре голкипер «Тобола» Султан Бусурманов / Скриншот трансляции

Еще через четыре минуты «Аксу» заработал угловой удар на правом фланге, после розыгрыша которого защитники выбили мяч, но его подхватил около штрафной площади тот же Осучукву, первый удар которого принял на себя Мужиков. Нигерийский полузащитник с вытянутой ногой прыгнул за отлетевшим в штрафную площадь мячом, и налетел там на ногу выбивавшего его Галыма, а затем покатился по газону. Этот эпизод без промедления «вдохновил» арбитра на назначение второго пенальти в ворота «Тобола». И вновь Турлыбек смог переиграть Бусурманова и вывел «Аксу» вперед - 2:1.

А счет в матче больше не изменился, и, несмотря на это поражение, в четвертьфинал Кубка РК вышел «Тобол».

Главный тренер «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ отметил после матча хорошую игру «Аксу»:

- Ожидал тяжелую игру - это третья игра с «Аксу» за полтора месяца. Это хорошая команда, и у нее качественные футболисты. В первом тайме была равная игра. Во втором тайме наша команда чуть-чуть села назад, выглядела уставшей. Попробовали усилить игру заменами, но не получилось. Еще хочу сказать, что мы делаем эту работу, чтобы болельщики наслаждались футболом и видели хорошую игру. Но есть и моменты, когда мы играем в плохой футбол. Я извиняюсь перед нашими болельщиками за то, что проиграли сегодня. Но самое главное - это то, что мы прошли дальше.

В четвертьфинале «Тобол» сыграет с «Шахтером», который после домашней победы с минимальным счетом забил пять безответных мячей в Астане кокшетаускому «Окжетпесу». Первая игра пройдет в Караганде 17 мая, а ответная состоится 7 июня в Костанае.

В эти же дни «Ордабасы», взявший реванш у «Махтаарала» со счетом 4:1 за неожиданное поражение в первом матче (1:2), сыграет с «Кызылжаром», завершившим безголевой ничьей матч с разгромленным (3:0) им дома «Жетысу». Победа по послематчевым пенальти (9:8) вывела в четвертьфинал «Атырау», после ничьей в гостях (2:2) сыгравшим с «Актобе» вничью (0:0) и дома. Его соперником за выход в финал стал «Кайрат», с таким же счетом (0:0) завершившим ответную игру в Уральске против «Акжайыка», который ранее был переигран им в Алматы (2:1). Еще одну четвертьфинальную пару составили «Астана», после домашнего разгрома (5:1) одержавшая победу у «Кайсара» и на выезде со счетом 2:0, и единственный представитель первой лиги «Туран», который после победы в Актау с минимальным счетом над «Каспием», уступил дома с таким же счетом в основное время, а в дополнительное время забил два гола (2:1 ДВ).

Следующий матч «Тобол» проведет 6 мая, в рамках восьмого тура чемпионата Казахстана он примет на своем поле «Кайрат».