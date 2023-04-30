На газплите на кухне в это время был включён чайник. Мама оставила трёхлетнюю дочь одну дома и ушла в магазин, сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

Девочка закрыла входную дверь изнутри и, когда мама вернулась домой, она не смогла войти в квартиру. На место незамедлительно выехал экипаж патрульной полиции.

Полицейские Абай Фазылов и Алмас Сафин приняли решение попасть в квартиру через балкон. Квартира находилась на втором этаже. Сотрудник полиции проникли в квартиру и передал ребенка матери, которая поблагодарила сотрудников полиции за оперативность.