Костанайский полицейский залез через балкон в квартиру, чтобы спасти ребёнка
30 апреля 2023, 11:59 | Происшествия
На газплите на кухне в это время был включён чайник. Мама оставила трёхлетнюю дочь одну дома и ушла в магазин, сообщает пресс-служба МВД в Telegram.
Девочка закрыла входную дверь изнутри и, когда мама вернулась домой, она не смогла войти в квартиру. На место незамедлительно выехал экипаж патрульной полиции.
Полицейские Абай Фазылов и Алмас Сафин приняли решение попасть в квартиру через балкон. Квартира находилась на втором этаже. Сотрудник полиции проникли в квартиру и передал ребенка матери, которая поблагодарила сотрудников полиции за оперативность.
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