Сенаторам из парламентского комитета по бюджету и финансам в Костанае привели красноречивый пример того, что в конкретных случаях определяет инвестиционный климат. Выездное заседание комитета прошло в Костанае.

Инвестиции, как известно, это вложения. Делаются они, когда человек хочет бизнес развить, а ему вроде как для этого всякие государственные органы и сопредельные квазигосударственные структуры должны создать условия. Он ведь, расширяясь, налогов больше заплатит, рабочих мест больше создаст, продукции произведет. Это теория. А вот практика. Кредитная.

Еркин Буканов (сторой справа)

- Сейчас в сфере АПК одна из проблем – финансирование больших проектов. Залоговая политика финансовых институтов абсолютно не предполагает их реализацию, - рассказал сенаторам и представителям министерств (уровня вице-министров) директор ТОО «Агрофирма «Каркын» Еркин БУКАНОВ. - У нас лежит два пакета проектно-сметной документации на сумму около 10 млрд тенге. И мы с ними в тупике. В похожей ситуации не только мы. Коллеги подтвердят. Любые наши залоги не обеспечивают нам кредитования. Коэффициент ликвидности на залоги, которые находятся в сельском регионе, слишком низкий всегда. Но дело не только в коэффициенте. Сама оценка залогов, которые находятся на селе, совершенно неадекватна. Приведу пример. Нами в 2013 году был построен перерабатывающий комплекс, предусматривающий хранение, сушку пшеницы. Стоимость в то время была почти полтора миллиона долларов. Два года назад АО «Холдинг «КазАгро» его оценило с учетом коэффициента ликвидности всего лишь в 90 млн тенге. Хотя это очень достойный актив, с хорошим немецким оборудованием. На этот объект приезжают правительственные делегации, министры, кто там только не был. Для чего мы их туда приглашаем, привозим, показываем, если в итоге предприятие, которое имеет оборот более миллиарда тенге, элементарно не может получить кредит в 3-4 млрд? Банки просто не хотят разговаривать. Аграрная кредитная корпорация, которая создана была, чтобы помочь нам эти проблемы решить, тоже требует «железных залогов». В итоге компания, которая имеет большие обороты, не закредитована, из-за такой оценки ничего не может получить. Будет здесь что-то меняться?

Вице-министр сельского хозяйства Ербол ТАСЖУРЕКОВ пояснил, что АКК вошла в холдинг «Байтерек» и МСХ потеряло возможность как-то влиять на ее кредитную политику. Но представитель министерства вот-вот должен войти не то в совет директоров холдинга, не то еще в какую-то подобную структуру и тогда сможет там интересы агропромышленного комплекса продвигать более предметно.

- А так «Байтерек» обширный, сейчас много видов деятельности охватывает, - добавил он, - мы давайте с вами отработаем индивидуально.

- Так у нас таких ситуаций, как у Еркина, много. Очень много. Могу вам целый список дать и не на одном листе, - отозвался заместитель акима Костанайской области Арман АБЕНОВ.

И будто в подтверждение этого выступил глава КХ Александр ПАВЛОВСКИЙ, который в кредитном товариществе получил средства на таких жестких условиях использования, что диву можно даться.

- Я не говорю, что не надо следить за использованием средств, хотя получаем мы их не просто так, вступали в товарищество, внося залоговые суммы, - сказал предприниматель, - но я же не легковую машину покупаю и не виллу. У меня потребности для КХ и для деревни, я в год 20-25 млн тенге трачу на помощь населенному пункту. Так что деньги мне нужны не только на посевную и не только для подвоза семян. У меня автогрейдер, например, есть. Благодаря этому у нас зимой человека спасли. Было три инфаркта, все терпел… Врачи к нему успели только благодаря тому, что дороги были расчищены. А мне очень жестко диктуют, как деньги использовать. Куплю колесо для КамАЗа, придется вернуть кредит. Чуть ли не подсудное дело. Пересмотреть надо правила, как-то разумнее к этому относиться.

Вице-министр сельского хозяйства напомнил, что кредитные товарищества финансировались через Аграрную кредитную корпорацию и жесткая дисциплина в расходовании средств оттуда.

Председатель сенатского комитета по финансам и бюджету Султанбек МАКЕЖАНОВ назвал ситуацию Павловского безобразием. Прокомментировал и сказанное Букановым:

- Уважаемые коллеги, я полагаю, что такие вопросы должны решаться не присутствием кого-то из министерства в совете, комитете, а должно быть закреплено в правилах, нормативах, четко прописано.

Фото Галины КАТКОВОЙ