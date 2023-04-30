В трех районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе
30 апреля 2023, 11:19 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети на следующую неделю сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». С 2 по 5 мая работы пройдут в трех районах областного центра.
Фото pixabay.com
В связи с работами отключение планируется у потребителей частного сектора и спальных районов.
ТП-11 (работы на ПС )
2 и 3 мая с 10:00 до 19:00
- Ветеринарная инспекция по ул. Набережная 43,
- отель «Глория»,
- ТОО «Пласт-окно»,
- ТОО «Промстройпроект»,
- детский сад «Жастык»,
- «Центр красоты» по пр. Аль-Фараби 20,
- СТО по ул.Каирбекова 72.
Спальный сектор:
- пр. Аль-Фараби 19, 20, 26,
- ул. Сьянова 65.
Частный сектор:
- ул. Тауельсиздик 4-21,
- ул. Сьянова 62-83,
- ул. Набережная 44-73, 42/1,42/2, 43/1-43/2, 44/3,
- пр. Аль-Фараби 13,13/1,15,15/1, 15/3.
Светофоры:
- ул. Каирбекова – пр. Тауельсиздик ул. Каирбекова – пр. Аль-Фараби
КТП-067 (работы на ПС)
5 мая с 10:00 до 19:00
- ТОО «Костанай – Пенопласт» по ул. Чайкиной 4/2.
ТП-98 (работы на ВЛ)
с 2 по 5 мая с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Чернышевского 30-66,
- ул. Строительная 8/1, 8/2, 41/1-41/12, 49-53, 87-99,
- ул. Целинная 33-45,
- ул. Рудненская 36/1-36/14.
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