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В трех районах Костаная отключат электроэнергию на следующей неделе

30 апреля 2023, 11:19 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети на следующую неделю сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». С 2 по 5 мая работы пройдут в трех районах областного центра.

Фото pixabay.com


В связи с работами отключение планируется у потребителей частного сектора и спальных районов.

ТП-11 (работы на ПС )
2 и 3 мая с 10:00 до 19:00

  • Ветеринарная инспекция по ул. Набережная 43, 
  • отель «Глория», 
  • ТОО «Пласт-окно», 
  • ТОО «Промстройпроект», 
  • детский сад «Жастык», 
  • «Центр красоты» по пр. Аль-Фараби 20, 
  • СТО по ул.Каирбекова 72.

Спальный сектор:

  • пр. Аль-Фараби 19, 20, 26, 
  • ул. Сьянова 65.

Частный сектор:

  • ул. Тауельсиздик 4-21, 
  • ул. Сьянова 62-83, 
  • ул. Набережная 44-73, 42/1,42/2, 43/1-43/2, 44/3, 
  • пр. Аль-Фараби 13,13/1,15,15/1, 15/3.

Светофоры:

  • ул. Каирбекова – пр. Тауельсиздик ул. Каирбекова – пр. Аль-Фараби


КТП-067 (работы на ПС)
5 мая с 10:00 до 19:00

  • ТОО «Костанай – Пенопласт» по ул. Чайкиной 4/2.


ТП-98 (работы на ВЛ)
с 2 по 5 мая с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Чернышевского 30-66,
  • ул. Строительная 8/1, 8/2, 41/1-41/12, 49-53, 87-99, 
  • ул. Целинная 33-45, 
  • ул. Рудненская 36/1-36/14.