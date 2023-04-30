Нехватка вагонов и мораторий на подключение к газу были названы основными негативными моментами для инвесторов в Костанайской области. Проблемы бизнес-климата 29 апреля казахстанские сенаторы обсуждали в Костанае с предпринимателями и местной властью.

Фото из архива "НГ"

- Непредоставление железной дорогой вагонов негативно отразилось на деятельности ТОО «Оркен», ТОО ЕвразкаспианСталь, АО ССГПО, АО «Костанайские минералы» и других системообразующих предприятий, - отметил заместитель акима Костанайской области Арман АБЕНОВ. – Проблемы с отправкой грузов сдерживают развитие производства, снижают рентабельность, негативно влияют на инвестиционный климат региона в целом.

Представители министерства индустрии и инфраструктурного развития акцентировали внимание на том, что в первом квартале 2023 года ситуация стала выравниваться. А большая часть осложнений прошлого года была связана с внешними факторами.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- В связи с геополитическими условиями стали смещаться товарные потоки. Да, для нас это прибыль, когда транзит российских грузов идет через нас. Но когда вагоны возвращаются, есть желание у грузоотправителя не гнать их порожняком. Они остаются на нашей территории, ждут выгодного груза. Мощность нашей железнодорожной сети рассчитана примерно на 90 тысяч вагонов, а загружена была до 130 000, у нас для обслуживания такого количества нет парка локомотивов, - объяснял заместитель председателя комитета индустриального развития МИИР Турар ЖОЛМАГАМБЕТОВ. - Прежде в таких масштабах мы с этой проблемой не сталкивались. Поэтому в ноябре – декабре у нас появилось огромное количество фактически брошенных вагонов, были забиты станции, грузы не могли двигаться. В конце прошлого года и начале этого были предприняты некоторые запреты, чтобы очистить сети от неказахстанских вагонов. В этом году готовим методику реагирования. Что касается АО «ССГПО», которое сократило перевозки из-за КТЖ… 18 марта предприятие присоединилось к западным санкциям по осуществлению экспортных перевозок. Ни мы, ни комитет по транспорту не ожидали, что из Рудного половина продукции пойдет не в Челябинскую область, а в регион, расположенный почти за 1000 км. Не был готов ни вагонный парк, ни пропускная способность станции Алтынколь… Но проблемы постепенно решаются… За первый квартал экспорт в КНР удвоился.

Жолмагамбетов прокомментировал проблему дефицита вагонов еще с одной стороны. Отметил, что когда бизнес заявляет о нехватке подвижного состава на железной дороге, то имеет в виду, как правило, вагоны ТОО «КазТемирТранс», дочерней компании КТЖ. Все заинтересованы в них потому, что они значительно дешевле частного вагонного парка. Зимой же приоритетной для КТТ, по словам спикера, была перевозка угля.

- Это социальные моменты, с ними надо считаться, - сказал Жолмагамбетов, - но проблема в том, что парк вагонов ТемирТранса убывает, не пополняется. Тарифы на перевозки сдерживаются, а цены растут. В прошлом году компании разрешили увеличить тариф на 10-11%, но мы же знаем, какая была инфляция – общая 20%, а промышленная – все 40%. И если в 2021 году полувагон ТемирТранс покупал за 23 млн тенге, то по итогам прошлого года цена вышла на 39 миллионов. Тариф надо поднимать более существенно.

По данным МИИР, сейчас парк вагонов ТОО «КазТемирТранс» не более 27 000 единиц, частный вагонный парк составляет около 37 000.