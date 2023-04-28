Праздничную программу, посвященную Дню единства народа Казахстана, для жителей областного центра подготовила Ассамблея народа Казахстана Костанайской области. Мероприятия пройдут в центре и еще двух микрорайонах города.

- Программа включает в себя работу тематических площадок, основной акцент будет направлен на разнообразие культур и традиций народа Казахстана, национальным играм, состязаниям, танцам, - отметили в Ассамблее.

На площади возле "Жастар сарайы" зрителей ожидает концерт. В микрорайоне Аэропорт обещают угостить баурсками и напоить ташкентским чаем. А развлекать национальными танцами играми будут и в Аэропорту, и в центре.

Программа мероприятий

11:00, Площадь «Жастар сарайы»:

концерт ансамбля танца «Карнавал».

11:00, Территория набережной «Керуен саябағы» (р-он Аэропорт):

мастер-класс по розжигу самовара;

мастер-класс по национальным танцам;

состязания по национальным играм;

концертная программа с участием творческих коллективов этнокультурных объединений и артистов города.

14:00, Сити-центр: