Самовар, баурсаки и танцы - Как отметят День единства народа Казахстана в Костанае?
Праздничную программу, посвященную Дню единства народа Казахстана, для жителей областного центра подготовила Ассамблея народа Казахстана Костанайской области. Мероприятия пройдут в центре и еще двух микрорайонах города.
- Программа включает в себя работу тематических площадок, основной акцент будет направлен на разнообразие культур и традиций народа Казахстана, национальным играм, состязаниям, танцам, - отметили в Ассамблее.
На площади возле "Жастар сарайы" зрителей ожидает концерт. В микрорайоне Аэропорт обещают угостить баурсками и напоить ташкентским чаем. А развлекать национальными танцами играми будут и в Аэропорту, и в центре.
Программа мероприятий
11:00, Площадь «Жастар сарайы»:
- концерт ансамбля танца «Карнавал».
11:00, Территория набережной «Керуен саябағы» (р-он Аэропорт):
- мастер-класс по розжигу самовара;
- мастер-класс по национальным танцам;
- состязания по национальным играм;
- концертная программа с участием творческих коллективов этнокультурных объединений и артистов города.
14:00, Сити-центр:
- мастер-класс по национальным танцам;
- состязание по национальным играм;
- мастер-класс по изготовлению изделий из фетра;
- фотозона с элементами головных уборов для жителей города;
- концертная программа с участием творческих коллективов этнокультурных объединений и артистов города.
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